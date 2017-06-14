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İşte Tarkan'ın Albümü! Tarkan'ın Kaç Şarkısı Var

MEGASTAR Tarkan'ın yeni albümü "10" yarından itibaren tüm müzik marketlerde yerini alacak. işte hayranlarının merakla beklediği albümün ayrıntıları

14 Haziran 2017 Çarşamba 10:54
İşte Tarkan'ın Albümü! Tarkan'ın Kaç Şarkısı Var

Son albümü "Adımı Kalbine Yaz"ı 2010 yılında çıkaran Tarkan, 7 yıl aranın ardından yeni pop albümünü yarın müzikseverlerle buluşturacak. Sanatçının uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı 10'uncu albümü "10"da, Tarkan'ın kendi söz ve bestelerinin yanı sıra Sezen Aksu, Aysel Gürel, Nazan Öncel, Günay Çoban, Gülşah Tütüncü, Ümit Sayın, Murat Matthew Erdem-Ayça Z. Aydın (Miya) ve Serdar İzzet Özdoğan imzalı şarkılar da bulunuyor.

DMC etiketiyle yarın yayınlanacak "10", müzik marketlerle birlikte dijital platformlarda ilk olarak sadece fizy ve iTunes üzerinden indirilebilecek, önümüzdeki hafta fizy ve Apple Müzik üzerinden çevrimiçi de dinlenebilecek. 

Tarkan'ın yeni albümünde yer alan şarkılar ve albümün detayları şöyle:

1. YOLLA 

Söz: Tarkan  Müzik: Tarkan - Ozan Çolakoğlu

2. ÇAY SİMİT

Söz - Müzik: Gülşah Tütüncü

3. BENİ ÇOK SEV

Söz: Günay Çoban  Müzik: Serkan İzzet Özdoğan

4. BEN SENİN…

Söz - Müzik: Sezen Aksu

5. ÇOK AĞLADIM

Söz: Ayça Z. Aydın (Miya)  Müzik: Murat Matthew Erdem

6. HER ŞEY FANİ

Söz - Müzik: Sezen Aksu

7. KEDİ GİBİ

Söz - Müzik: Tarkan

8. HODRİ MEYDAN

Söz - Müzik: Tarkan

9. BİZ ÇOCUKKEN

Söz: Günay Çoban  Müzik: Tarkan

10. BAL KÜPÜ

Söz: Günay Çoban  Müzik: Tarkan

11. ACIMASIZ

Söz - Müzik: Nazan Öncel

12. SEVDAM TEK NEFES

Söz: Aysel Gürel  Müzik: Tarkan

13. O SEVİŞMELER

Söz - Müzik: Ümit Sayın

14. AFFEDİN BİZİ ÇOCUKLAR

Söz - Müzik: Tarkan

Albüm Künyesi:

Yapım: DMC 

Prodüktör: Tarkan - Ozan Çolakoğlu

Aranjör: Ozan Çolakoğlu

Mix - Mastering - Vokal kayıt: Emre Kıral

Stüdyo: Ozinga Productıon / Kaya Müzik

Kayıt: Osman Çetin, Eyüp Gündüz, Utku Ünsal

Fotoğraflar: Yiğit Eken

Grafik Tasarım: Emre Erdem / 70*100

Fotoğraf Editörü: Murat Kuruoğlu

Redaksiyon: Handan Menekşe



Son Güncelleme: 14.06.2017 10:59
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