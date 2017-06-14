İşte Tarkan'ın Albümü! Tarkan'ın Kaç Şarkısı Var

Son albümü "Adımı Kalbine Yaz"ı 2010 yılında çıkaran Tarkan, 7 yıl aranın ardından yeni pop albümünü yarın müzikseverlerle buluşturacak. Sanatçının uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı 10'uncu albümü "10"da, Tarkan'ın kendi söz ve bestelerinin yanı sıra Sezen Aksu, Aysel Gürel, Nazan Öncel, Günay Çoban, Gülşah Tütüncü, Ümit Sayın, Murat Matthew Erdem-Ayça Z. Aydın (Miya) ve Serdar İzzet Özdoğan imzalı şarkılar da bulunuyor.



DMC etiketiyle yarın yayınlanacak "10", müzik marketlerle birlikte dijital platformlarda ilk olarak sadece fizy ve iTunes üzerinden indirilebilecek, önümüzdeki hafta fizy ve Apple Müzik üzerinden çevrimiçi de dinlenebilecek.



Tarkan'ın yeni albümünde yer alan şarkılar ve albümün detayları şöyle:

1. YOLLA



Söz: Tarkan Müzik: Tarkan - Ozan Çolakoğlu



2. ÇAY SİMİT



Söz - Müzik: Gülşah Tütüncü



3. BENİ ÇOK SEV



Söz: Günay Çoban Müzik: Serkan İzzet Özdoğan



4. BEN SENİN…



Söz - Müzik: Sezen Aksu



5. ÇOK AĞLADIM



Söz: Ayça Z. Aydın (Miya) Müzik: Murat Matthew Erdem



6. HER ŞEY FANİ



Söz - Müzik: Sezen Aksu



7. KEDİ GİBİ



Söz - Müzik: Tarkan



8. HODRİ MEYDAN



Söz - Müzik: Tarkan



9. BİZ ÇOCUKKEN



Söz: Günay Çoban Müzik: Tarkan



10. BAL KÜPÜ



Söz: Günay Çoban Müzik: Tarkan



11. ACIMASIZ



Söz - Müzik: Nazan Öncel



12. SEVDAM TEK NEFES



Söz: Aysel Gürel Müzik: Tarkan



13. O SEVİŞMELER



Söz - Müzik: Ümit Sayın



14. AFFEDİN BİZİ ÇOCUKLAR



Söz - Müzik: Tarkan

Albüm Künyesi:



Yapım: DMC



Prodüktör: Tarkan - Ozan Çolakoğlu



Aranjör: Ozan Çolakoğlu



Mix - Mastering - Vokal kayıt: Emre Kıral



Stüdyo: Ozinga Productıon / Kaya Müzik



Kayıt: Osman Çetin, Eyüp Gündüz, Utku Ünsal



Fotoğraflar: Yiğit Eken



Grafik Tasarım: Emre Erdem / 70*100



Fotoğraf Editörü: Murat Kuruoğlu



Redaksiyon: Handan Menekşe