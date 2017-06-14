İşte Tarkan'ın Albümü! Tarkan'ın Kaç Şarkısı Var

Son albümü "Adımı Kalbine Yaz"ı 2010 yılında çıkaran Tarkan, 7 yıl aranın ardından yeni pop albümünü yarın müzikseverlerle buluşturacak. Sanatçının uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı 10'uncu albümü "10"da, Tarkan'ın kendi söz ve bestelerinin yanı sıra Sezen Aksu, Aysel Gürel, Nazan Öncel, Günay Çoban, Gülşah Tütüncü, Ümit Sayın, Murat Matthew Erdem-Ayça Z. Aydın (Miya) ve Serdar İzzet Özdoğan imzalı şarkılar da bulunuyor.
DMC etiketiyle yarın yayınlanacak "10", müzik marketlerle birlikte dijital platformlarda ilk olarak sadece fizy ve iTunes üzerinden indirilebilecek, önümüzdeki hafta fizy ve Apple Müzik üzerinden çevrimiçi de dinlenebilecek.
Tarkan'ın yeni albümünde yer alan şarkılar ve albümün detayları şöyle:
1. YOLLA
Söz: Tarkan Müzik: Tarkan - Ozan Çolakoğlu
2. ÇAY SİMİT
Söz - Müzik: Gülşah Tütüncü
3. BENİ ÇOK SEV
Söz: Günay Çoban Müzik: Serkan İzzet Özdoğan
4. BEN SENİN…
Söz - Müzik: Sezen Aksu
5. ÇOK AĞLADIM
Söz: Ayça Z. Aydın (Miya) Müzik: Murat Matthew Erdem
6. HER ŞEY FANİ
Söz - Müzik: Sezen Aksu
7. KEDİ GİBİ
Söz - Müzik: Tarkan
8. HODRİ MEYDAN
Söz - Müzik: Tarkan
9. BİZ ÇOCUKKEN
Söz: Günay Çoban Müzik: Tarkan
10. BAL KÜPÜ
Söz: Günay Çoban Müzik: Tarkan
11. ACIMASIZ
Söz - Müzik: Nazan Öncel
12. SEVDAM TEK NEFES
Söz: Aysel Gürel Müzik: Tarkan
13. O SEVİŞMELER
Söz - Müzik: Ümit Sayın
14. AFFEDİN BİZİ ÇOCUKLAR
Söz - Müzik: Tarkan
Albüm Künyesi:
Yapım: DMC
Prodüktör: Tarkan - Ozan Çolakoğlu
Aranjör: Ozan Çolakoğlu
Mix - Mastering - Vokal kayıt: Emre Kıral
Stüdyo: Ozinga Productıon / Kaya Müzik
Kayıt: Osman Çetin, Eyüp Gündüz, Utku Ünsal
Fotoğraflar: Yiğit Eken
Grafik Tasarım: Emre Erdem / 70*100
Fotoğraf Editörü: Murat Kuruoğlu
Redaksiyon: Handan Menekşe