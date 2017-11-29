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İsmail Türüt'ten Nur Yerlitaş'a ; 'İsmini değiştirsin!'

Geçtiğimiz günlerde Ünlü modacı Nur Yerlitaş şehitlerimiz hakkında söylediği sözlerle gündeme bomba gibi düşmüştü.Nur Yerlitaş'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette 'Şehitler' için kullandığı skandal sözler her kesimden tepki çekmeye devam ediyor.

29 Kasım 2017 Çarşamba 10:29
İsmail Türüt'ten Nur Yerlitaş'a ; 'İsmini değiştirsin!'

Ünlü modacı Nur Yerlitaş'a tepkiler devam ediyor .. Nur Yerlitaş'ın şehitler hakkındaki skandal sözleri ardından ilk tepki klibinde oynadığı Serkan Kaya'dan gelmişti.Serkan Kaya klibinden Nur Yerlitaş'ın sahnelerini kaldrımıştı.

Pop müziğinin sevilen isimlerinin başında gelen Demet Akalın'da yakın dostu olan Nur Yerlitaş'ı bu sözlerinin ardından sosyal medya hesaplarından silmişti.

Nur Yerlitaş'a yakın dostu Demet Akalın'dan sonra bir şok da Tuğba Ekinci'den geldi. Tuğba Ekinci , Nur Yerlitaş'ı, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “devletin egemenlik alamatlerini aşağılama” suçlarından cezalandırılması istemişti.

Yaşanan bu olayların ardından Ajda Pekkan da sahne kıyafetlerini hazırlayan Nur Yerlitaş'ı Instagram'dan takipten çıkardı.

İSMAİL TÜRÜT'TEN NUR YERLİTAŞ'A SERT UYARI 

Katıldığı programda açıklamalarda bulunan İsmail Türüt "Şehitlik makamı çok büyüktür bunu anlamayan Nur Yerlitaş zavallının tekiymiş kendisini kınıyorum" ifadelerini kullandı.Türüt , sözlerine daha sonra şu şekilde devam etti ; "İsmi Nur, hemen ismini değiştirmesi lazım" diyen ünlü sanatçı "Nur ama Nursuz gibi... Bence Nursuz olmalıdır. Soyadı Yerlitaş, yerli olamaz bu hemen kendisine yabancı yazmak lazım.İkisini de değiştirsin .."

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