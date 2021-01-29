İsmail Küçükkaya’dan Fatih Portakal İtirafı: Oturup Yemek Yemişliğimiz Yok

İsmail Küçükkaya, Armağan Çağlayan tarafından sunulan Youtube kanalına konuk oldu. Ağustos döneminde FOX ana haber bülteninden ayrılan Fatih Portakal hakkında bir itirafta bulundu. Portakal, kanka olmadıklarını hatta oturup yemek yemişliklerinin bile olmadığını belirtti.

İsmail Küçükkaya uzun zamandır FOX TV’de sabah programını sunuyor. Çalar Saat programı ile oldukça geniş bir ün kazanan Küçükkaya, Gör Beni adlı kanalda konuk oldu. Özel yaşamına ve hakkında merak edilenlere cevap veren Küçükkaya, programa son derece bağlı olduğunu da söyledi.

"BAMBAŞKA BİR SABAH HABERİ YAPIYORUM"

İsmail Küçükkaya Armağan Çağlayan’ın konuk olduğu programa kendisine gelen soruları da yanıtladı.

Fatih Portakal ayrılınca size teklif geldi mi soruna da cevap verdi. Teklif geldiğinde Küçükkaya arabada olduğunu ve Alaçatı’ya tatile gittiğini anlattı. Yaz ortasında gelen bu ani habere hem şaşırdığını hem de üzüldüğünü anlatan Küçükkaya, 7 yıldır Fatih ile birlikte bu işi yaptıklarını anlattı.

Küçükkaya kendisinin sabah haberlerinde mutlu olduğunu, buna alıştığını ve bambaşka bir haber yaptığını anlattı. Küçükkaya, sabah haberlerini bırakmak istemediğini böyle mutlu olduğunu aktardı.

"FATİH PORTAKAL İLE YEMEK YEMİŞLİĞİM YOK"

İsmail Küçükkaya’ya ayrıca Fatih Portakal ile de ilişkisi soruldu. İyi bir ikili gibi gözüktüklerini belirten Çağlayan aynı uyumu Selçuk Tepeli ile de yakalayıp yakalayamadıklarını sordu.

Bu soru üzerine ise İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal ile kanka olmadıklarını oturup beraber yeemk yemişliklerinin bile olmadığını aktardı.

Sadece birkaç kez iş arkadaşları ile beraber yemek yemeğe gittiklerini onun da yılda birkaç kez olduğunu açıkladı. Fakat Küçükkaya, Fatih Portakal’ı sevdiğini 7 yıl boyunca onun cesur birşey yaptığını açıkladı.

7 yıl sonra bırakmak istediğini aktardı ve Fatih ile de konuştuğunu söyledi. Ne olursa olsun bunun onun kararı olduğunu belirten Küçükkaya kanka olmasak işini iyi yapma çabası içerisinde iki gazeteci olduklarını aktardı.