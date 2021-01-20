İsmail Hacıoğlu Kimdir? Yaşı, Boyu, Dizileri ve Ailesi Hakkında Her Şey

İsmail Hacıoğlu Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. 30 Kasım 1985 doğumlu olan Hacıoğlu İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Boyu 186 cm kilosu ise 72’dir. Burcu yaydır. Koyu kahverengi gözleri ve siyah saçları vardır. Babası Mehmet Hacıoğlu olup Yemin Hacıoğlu adında bir kız çocuğu olan oyuncunun bir de kız kardeşi vardır. Aslen Bulgaristan’lı olup İstanbul’un Fatih semtinde doğmuştur. Babasının lakabı Bulgar Mehmet olup kendisi eski Fenerbahçeli bir futbolcudur. Duygu Kaya ile evlenip 2020 senesinde bu evliliği sonlandırmıştır. Çiftin bu evlilikten Yemin isimli bir çocuğu olmuştur.

Daha ilkokul yıllarında piyeslerde oynayarak oyunculuk yapmaya başlayan İsmail Hacıoğlu, 70 kişilik sınıfta müsamere için seçilen sekiz kişinin sonuncusu olduğunu söylemiştir. O gün bu deneyimi yaşarken kendini çok mutlu hissettiğini ve rahat olduğunu anlatan Hacıoğlu, o gün sahneden inmek istemediğini anlatıp, annesi ve babasının kendisini Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne yazdırdığını ve üç yıl boyunca orada hafta sonu kursuna devam ettiğini açıklamıştır.

Hacıoğlu Bana Şans Dile isimli sinema filmi ile ilk kez kamera karşısına geçmiştir. Bir İstanbul Masalı isimli dizide ise canlandırdığı Ozan Kozan isimli karakter ile ünlenmiş ve dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştır. Oyuncu, hayranlarından çok güzel tepkiler aldığını ve kendisini çok değerli hissettiğini açıkladı.

Aşka olan bakışı hakkında ise, aşkın her şeyde var olduğunu ve bu duyguyu ayıramadığını söylemiştir. Gün doğumunda ve batımında her yerde aşk olduğunu düşündüğünü belirten oyuncu, sonsuz olan aşkın rahmani aşk olduğunu düşündüğünü açıklamıştır.

İsmail Hacıoğlu konuşmasına eğer oyuncu olmaydım müzisyen olurdum sözleri ile konuşmasına devam etti. Sazları, klarneti ve tamburu olduğunu söyleyen oyuncu hiç birini çalamadığını ifade etti. Müzik dinlemeyi çok sevdiğini söyleyen Hacıoğlu, müzisyenlik mesleği için uçmak gibi ifadelerini kullandı.

Sağlığının yerinde olmasının istediği tek şey olduğunu açıklayan İsmail Hacıoğlu, işlerini devam ettirmeyi dilemektedir. Tarık Akan, Kadir İnanır ve Cüneyt Arkın ise oyuncunun hayranlık duyduğu isimlerdir. Yılmaz Güney’in de kendisi için çok önemli olduğu öğrenilen bilgiler arasında yer almaktadır.