İsmail Balaban'ın Nişanlısı Gamze Atakan'dan Sürpriz Karar

Survivor yarışmasının bu yılki yarışmacısı İsmail Balaban ve nişanlısı Gamze Atakan arasında gerçekleşen gelişmeler olay oldu. İsmail Balaban ve Gamze Atakan geçtiğimiz günlerde aylar sonra telefonda konuştu. Bu konuşmanın ardından sürpriz bir gelişme yaşandı.

Survivor 2021'de yarışmacı olarak yarışan İsmail Balaban iletişim oyununu kazanmış ve aylar sonra annesi ile konuşmuştu. Ümmü Gülsüm Balaban oğlunun nişanlısı Gamze Atakan için, 'o kız senin bıraktığın kız değil, öldürdüler beni burada' ifadelerini kullanmıştı. Bu konuşma gündem haline geldi.

İsmail Balaban'ın iletişim oyunundan sonra Acun Ilıcalı'nın, "İstersen Gamze'yle konuşabilirsin" teklifini geri çevirip 'annem ile konuşmak istiyorum' ifadelerini kullanınca, nişanlısı Gamze Atakan, İsmail Balaban ile birlikte çekilmiş oldukları profil fotoğrafını kaldırmış, hesabındaki kareleri de silmişti.

Aylar Sonra Tekrardan Konuştular

Survivor'da zor günler yaşayan İsmail Balaban, nişanlısı Gamze Atakan'la konuşmaya kararı aldı. Çok uzun bir zaman sonra nişanlısı ile telefonda konuşan Gamze Atakan, 'ben senin bıraktığın kızım. Seninle seviniyor seninle üzülüyorum' sözleri ile İsmail Balaban'a destek vermişti.

Fotoğrafları Geri Yükledi

Görüşme sonrasında Gamze Atakan nişanlısı ile olan fotoğrafları tekrardan yükleyip profil fotoğrafına beraber çekilmiş oldukları fotoğrafı koydu.

Gamze Atakan ile Nişanlısı İsmail Balaban Arasında Neler Yaşandı

Kayınvalidesi Ümmü Gülsüm Balaban’ın oğlu İsmail Balaban’a anlattıkları ile adı gündeme gelen Gamze Atakan nişanlısı, İsmail Balaban'a konuşmasında şunları söylemişti: "Seninle İstanbul'a gittiğimizde benim görünmemden başlayan bir problem oluştu. Oradan sonra ne olduğunu anlamadım. Nişanlı olduğun için SMS gelmez gibilerinden olaylar döndü. Bıraktığın Gamze'yim... Dört aydır sürekli evdeyim. Seni takip ediyorum. Yemek yemiyorsun bende yemiyorum. Seninle yatıp kalkıyorum. Kafana takacak bir olay yok. Büyük mesele yok. Seni çok seviyorum biliyorsun. Kendine iyi bak. Bunları düşünüp, kafanı yorma. Yarışmana odaklan"