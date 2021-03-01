İşi 'hiçbir şey yapmamak' olan Moritomo konuştu!

Adeta hiçbir şey yapmayarak geçimini sağlayan 37 yaşındaki Japon Morimoto Şooji, basit istekler için kendisini kiralayan müşterilere eşlik ediyor. Sosyal medya üzerinde de yaklaşık 260 bin takipçisi bulunan Morimoto, yoğun bir çalışma trafiği olduğunu belirtiyor. Müşterilerle bazen sohbet ettiğini, bazen kahve içtiğini ve bazen de sadece yanlarında yürüdüğünü kaydeden Moritomo, 2018 yılından bu yana kendisini "hiçbir şey yapmamak için" kiraladığını dile getirdi. Bu işe ne kadar devam edeceğini bilmediğini kaydeden Moritomo, özgüveninin kaybolması halinde başka bir sektöre geçebileceğini söyledi.

"Patronların isteklerinden sıkıldım"

Üniversiteyi bitirdikten sonra bir şirkette çalıştığını ancak sıkılarak işi bıraktığını aktaran Moritomo, yaklaşık 6 yıl boyunca da serbest meslekle meşgul olduğunu kaydetti. Yaptığı hiçbir işte uzun süre tutunamadığını belirten Moritomo, aklına "hiçbir şey yapmamanın daha iyi olacağı" düşüncesinin yerleştiğine değindi. İş dünyasında kendisinden hep bir şeyler beklenildiğini aktaran Moritomo, "Acaba hiçbir şey sunmasam nasıl olur?" diye düşündüğünü ve bu işe giriştiğini vurguladı. 2018 yılının Haziran ayından beri bu işi yaptığını kaydeden Moritomo, iş fazla zorsa kabul etmediğini ifade etti.

"Fazla yorulacağım işlere girmiyorum"

Gelen tekliflerin hepsine olumlu cevap veremediğini söyleyen Moritomo, kendisini fazla yoracak işleri kabul etmediğini dile getirdi. En az efor harcayacağı işleri kabul ettiğini kaydeden Moritomo, her kiralamanın ücretinin 10 bin yen (93 dolar) olduğunu söyledi. Moritomo, kendisini kiralayanlarla konserlere gittiğini, yemek yediğini, dertlerini dinlendiğini ve bazen sadece boş boş yanında oturduğunu aktardı. Bazı müşterilerin ilk çalışma günlerinde onlarla beraber işe kadar yürüdüğünü anlatan 37 yaşındaki Moritomo, bazen müşterilerin sadece yeni yıl mesajı almak için kendisini kiraladığını belirtti. Bazı müşterilerin tek başına bir dükkanı kapısından giremediğini söyleyen Moritomo, müşteriyle birlikte sadece dükkanlara girdiği garip bir anısı olduğunu da kaydetti.