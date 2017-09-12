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Irma Kasırgası Ceyda Ateş'ide vurdu Ateş , sosyal medyada dua istedi

Irma Kasırgası korku salmaya devam ediyor. Amerika'nın Florida eyaletinde seviglisi Buğra Toplusou ile yaşayan Ceyda Ateş sosyal medya üzerinden takipçilerinden dua istemişti.

12 Eylül 2017 Salı 12:17
Irma Kasırgası Ceyda Ateş'ide vurdu Ateş , sosyal medyada dua istedi

Ateş son olarak Instagram sayfasında, “Çok şükür fırtınayı atlattık güvendeyiz. Günlerdir iyi dilekleriyle, dualarıyla bizi yalnız bırakmayanlara çok teşekkür ederim. Tüm yorumları ve mesajları tek tek okudum. Sevgisiz ve kötü yorum yazanlara da hiç kızmıyorum. Aksine onlara üzülüyoruz çünkü kim bilir hayat onlara neler yaşatmış ki mutlu insanları bu kadar kıskanıyorlar, ailelerinden sevgiyi şefkati görememişler ki kalpleri bu kadar nefretle dolmuş. Ben her ne olursa olsun mutlu hayatımı yaşamaya devam edeceğim, sizlere de mutluluklar diliyorum.” sözleriyle sitem dolu bir paylaşımda bulundu.

Son Güncelleme: 12.09.2017 12:22
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