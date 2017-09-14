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Irma Kasırga'sı Amerika'dan sonra Acun Ilıcalı'yı da vurdu !

Irma Kasırgası felaketinin yankıları sürüyor.Amerika'nın Florida eyaletini yerle bir eden kasırganın Acun Ilıcalı ve ekibinide zor durumda bıraktığı öğrenildi.

14 Eylül 2017 Perşembe 11:49
Irma Kasırga'sı Amerika'dan sonra Acun Ilıcalı'yı da vurdu !

Miliyet Cadde Yazarı  Ali Eyüboğlu bugünkü köşesisinde Amerika’nın güneyini vuran Irma kasırgasından Acun medya'nın da etkilendiğini yazdı:

Amerika’nın güneyini vuran Irma kasırgasından Acun Medya da nasibini aldı. Acun Ilıcalı ve ekibi, ocak ayından itibaren Brezilya’da yayınlanacak ‘Exathlon’ Yarışmasının çekimlerine 12 Eylül’de başlayacaktı.

Ilıcalı, Dominik’teki çekimlere start verdikten sonra Fransa’ya geçip, ünlü sahil kasabası Saint Tropez’de Şeyma Subaşı’yla dünyaevine girecekti. Ancak Irma kasırgası, sadece Güney Amerika’yı değil, Dominik’i de vurdu. O yüzden Acun Medya ekibi Brezilya için çekeceği ‘Exathlon’un çekimlerini 10 gün ertelemek zorunda kaldı. Bu yüzden Acun Ilıcalı, 19 Eylül’de 300 kişinin katılacağı Akdeniz sahilinde yer alan beach’teki düğünden sonra soluğu Dominik’te alacak.

ACUN MEDYA’DAN Meksika’YA YARIŞMA

Acun Medya’yı dünyaya açan Acun Ilıcalı, sadece Brezilya’ya değil, Meksika’ya da yarışma çekecek. Yaz tatillerini Akdeniz’de geçiren Meksika’nın en zenginlerinden Ricardo Salinas ile eşi Maria Laura’yı Çeşme’de ağırlayan Ilıcalı, o buluşmada medya patronuyla iş birliği kararı almıştı.Forbes’un ‘Dünyanın En Zenginleri’ listesinde 37’nci sırada olan, Meksika’da elektronikten beyaz eşyaya, bankacılıktan GSM’ye birçok alanda faaliyet gösteren holdingin sahibi Ricardo Salinas, aynı zamanda Meksika’nın ünlü televizyon kanalı TV Azteca’nın da patronu... 
Ilıcalı ve Salinas, aradan geçen sürede Acun Medya’nın Brezilya’ya çekeceği ‘Exathlon’ yarışmasını Meksika TV Azteca’ya da yapma kararı aldı. Acun Medya, 22 Eylül’de Brezilya’yla birlikte aynı anda Meksika için de Dominik’te yarışma çekecek. Formatı Acun Medya’ya ait proje, sadece sporcuların katılacağı bir yarışma olacak.

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