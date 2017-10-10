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Irkçılık yapan Hakan Hepcan'ın cezası belli oldu ! 3 yıl hapis ...

Sosyal medya fenomeni olan Hakan Hepcan , Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Gomis ile ilgili attığı twit yüzünden istenen cezası belli oldu.

10 Ekim 2017 Salı 17:34
Irkçılık yapan Hakan Hepcan'ın cezası belli oldu ! 3 yıl hapis ...

Galatasaray'da sezona fırtına gibi giriş yapan yıldız futbolcu Bafetimbi Gomis attığı gollerle herkesin beğenisini toplamıştı.

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Hakan Hepcan twitter hesabından Bafetimbi Gomis'e 'maymun' dediği için hakkında soruşturma başlatıldı.Attığı Tweette "maymun" benzetmesi yaptığı iddiasıyla  Hakan Hepcan hakkındaki soruşturma tamamlandı.Galatasaray Spor Kulübü şikayetçi olarak yer alırken; futbolcu Gomis ise "mağdur" sıfatıyla yer aldı. Mahkeme Hakan Hepcan için "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Hakaret içeren tezahüratta bulunma" suçlarından dolayı 3 yıl hapsini istedi.

Eğer iddianame kabul edilirse Hakan Hepcan hakim karşısına çıkacak.

HAKAN HEPCAN'IN ATTIĞI O TWİT

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