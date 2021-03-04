Irina Shayk'tan özel hayatına dair açıklama!

Bir zamanlar ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile de aşk yaşayan ünlü model Irina Sahayk, ünlü Hollywood yıldızı Bradley Cooper ile de uzun süre birliktelik yaşamıştı. Irina Shayk ile Cooper'ın üç yaşındaki kızları Lea'ya rağmen 2019 yılında boşanmaları magazin dünyasının gündemine oturmuştu. Boşanan ikili, üç yaşındaki kızları olan Lea'nın sorumluluğunu eşit şekilde paylaştığı biliniyor.

Elle dergisinin mart sayısı için röportaj veren Irina Shayk önemli açıklamalarda bulundu. 35 yaşındaki model Shayk, ortak ebeveynliğin ne olduğunu hiçbir zaman anlamadığını itiraf etti. Kendisinin kızıyla birlikteyken yüzde 100 anne olduğunu kaydeden Shayk, aynı durumun eski eşi Bradley Cooper için de geçerli olduğunu belirtti. Dört yıllık evliliğin ardından 2019'da Bradley Cooper ile yollarını ayırma kararı alan Shayk, bu konularla ilgili konuşmak istemediğini sözlerine ekledi.

Hollywood yıldızı olan 46 yaşındaki Bradley Cooper ile aralarındaki ilişkinin iki kişiye özel olduğunu ve bu konu hakkında açıklama yapamayacağını aktaran Shayk, şimdi kafasını bir çocuk yetiştirmeye yorduğunu dile getirdi. İnsanların, kendisiyle ilgili istediği şeyi yazıp konuşabileceğini kaydeden ünlü model, odaklandığı şeyin kendi hayatı ve arkadaşları olduğunu sözlerine ekledi.

Boşanmanın sebebi Lady Gaga mı?

Bir zamanlar ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile de birliktelik yaşayan model Irina Shayk, dört yıllık evliliğin ardından 2019'da oyuncu Bradley Cooper ile yollarını ayırmıştı. Çiftin boşanma sebebinin ünü şarkıcı Lady Gaga olduğu iddia edilmişti. "A Star is Born" isimli filmde Lady Gaga ile başrolü paylaşan Bradley Cooper'ın, Gaga'ya yakınlaştığı öne sürülmüştü. Annesi Rus ve babası Tatar olan Irina Shayk, 2007 yılından beri modellik yapıyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 11:05