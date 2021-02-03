İrem Helvacıoğlu’na Kötü Haber Geldi

2 Şubat 1991 doğumlu olan İrem Helvacıoğlu’nun bugün doğum günü. 31. Yaşına basan ünlü oyuncu yeni projesi olan Seni Çok Bekledim’e başlamıştı. Henüz ilk bölümü yayınlanan dizinin reyting sonuçlarının iyi olmaması ise oyuncunun hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. İddialı ve umut dolu bir şekilde Özcan Deniz ile İrem Helvacıoğlu’nun başrollerini paylaştığı dizinin sonuçları beklenildiği gibi olmadı. Büyük beklentiler ile çekimleri gerçekleştirilen dizinin izlenme oranları oyuncunun sevenlerini mutlu etmedi. Aynı zamanda Seni Çok Bekledim dizisi hakkında yapılan eleştiriler de beklentilerin karşılanmadığına dair farklı bir ayrıntı olarak ele alındı.

İlk bölümü yayınlanan dizi hakkında yapılan yorumlarda kadın başrolü canlandıran İrem Helvacıoğlu’nun Ayliz karakterine tam olarak oturmadığı söylenenler arasında yerini aldı. Aynı şekilde Özcan Deniz’in hayat verdiği rol için de olumsuz eleştiriler yapılan dizide Deniz’in de tam olarak rolünü bulamadığı şeklinde eleştiriler yapıldığı öğrenildi. Üstelik eleştiriler o kadar fazla sayıda geldi ki ünlü oyuncunun günah keçisi ilan edilmesine fazla bir zaman kalmadı gibi gözükmekte. Helvacıoğlu’nun Özcan Deniz ile başrollerini paylaştığı Seni Çok Bekledim hakkında yapılan yorumlar ise İrem Helvacıoğlu’nun hayranlarını rahatsız etti. Üstelik oyuncunun doğduğu günde yapılan tartışmalar tesadüfün böylesi dedirtti. Diziye gelen olumsuz yorumlar ve Helvacıoğlu’nun fanlarının bundan rahatsız olması üzerine çıkan tartışmalar sosyal medya hesapları üzerinden birkaç gündür devam etmekte.

Gelen olumsuz yorumların tersine ünlü oyuncunun fanlarından İrem Helvacıoğlu’nun 3.8 milyon takipçili hesabına beğeni dolu mesajlar da gelmekte. Bir süredir ekranlardan uzak kalan başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun yeniden ekranlara dönüp Seni Çok Bekledim’de rol alması sevenlerini mutlu etti. Onu tekrardan ekran başında izleyen seyirciler sevgi dolu mesajlarını ünlü oyuncuya sosyal medya hesapları üzerinden gönderdiler.

Bununla birlikte, oyuncunun kişisel Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar da oldukça fazla sayıda beğeni ve yorum almakta. Oyuncunun yayınladığı pozlar takipçileri tarafından beğeni toplarken güzelliğini ortaya çıkardığı yorumları da yapılıyor. Oyuncunun hayranlarından gelen iltifat içerikli mesajlar Helvacıoğlu’na destek vermekte.