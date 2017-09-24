İrem Derici yoğun bakımdan fotoğrafını paylaştı ! İrem Derici'den güzel haberler ..

İrem Derici dün ilk defa Instagram'dan paylaşım atmıştı. İrem Derici bu kez de yoğun bakımdan ilk fotoğrafını yayınlaı. İşte İrem Derici'nin yoğun bakımdan ilk fotoğrafı. Geçirdiği rahatsızlık sonrası 16 gündür yoğun bakımda tedavi gören İrem Derici sosyal medya hesabından hayranlarına içini döktü. Durumunun gün be gün daha iyiye gittiğini söyleyen İrem Derici paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı.

İYİ GECELER BENİM DEV AİLEM

Değerlerim gün be gün yükselip güzelleşiyorsa Allah'a açtığınız o minicik elerinizden, kocaman dualarınızdandır... İYİ

Derici'nin bu açıklamalarından sonra sevenlerinden destek mesajları yağdı.

YOĞUN BAKIMDAN İLK FOTOĞRAF

İrem Derici korkutan sürecin ardından yoğun bakımdan ilk fotoğrafını paylaştı.