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İrem Derici Yoğun Bakıma Alındı! Son Sağlık durumu nasıl

Ünlü sanatçı İrem Derici'den kötü haber. Günde 1 bira içerek hayatını sürdürmeye çalışan İrem Derici yoğun bakıma alındı. Hayranlarının merakla beklediği son sağlık durumu nasıl.

19 Eylül 2017 Salı 11:10
İrem Derici Yoğun Bakıma Alındı! Son Sağlık durumu nasıl

Sabah saatlerinde günde bir bira içiyor haberleri gelen İrem Derici'den bir üzücü haber daha.. irem Derici sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alındı. Geçtiğimiz günlerde konserlerini iptal eden ünlü isim Dün Acıbadem Fulya Hastanesi Yoğun bakım servisine kaldırıldı. Geceyi hastanede geçiren Derici hakkında son sağlık durumunu doktoru Prof. Dr. Reha Baran açıkladı. 

İrem Derici Son Sağlık Durumu nasıl? 

Prof. Dr. Reha Baran şu açıklamaları yaptı: “ İrem Derici; gastroenterit ve idrar yolu enfeksiyonu tanıları ile takip edilirken gelişen elektrolit dengesizlikleri, vücut toplam su dengesi bozuklukları ve solunum zorluğu nedeniyle yoğun bakım ünitesinde izlem ve tedaviye alınmıştır. Hastamızın tedavisi sürmektedir.” denildi.

İrem Derici hakkında çıkan günde bir bira içerek hayatını sürdürüyor yorumları bu hastalıkla birlikte doğrulayan tipteydi. 

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