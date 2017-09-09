İrem Derici Tarkan'ı paylaştı sosyal medya yıkıldı

İrem Derici, geçtiğimiz akşam Tarkan konserine gitti. Ünlü şarkıcı, konserin ardından Megastar ile kuliste çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

"Gebereceğim mutluluktan be! Hayatımın en acayip gecesi! 'Bu adam insan da biz neyiz?' diye bağırırken buldum kendimi! Zaten fotoğrafta da baya halası gibi çıkmışım ama banane! Zafer kazanmış bir kızın ifadesi o suratımdaki şapşallık! Aynı meslekten anılmak bile bir gurur Tarkan’la, unutmayacağım bu geceyi, binlerce insan kendinden geçti geçti de geçti" ifadelerini kullandı.