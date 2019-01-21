İrem Derici söyledi, sevgilisi dans etti

İZMİT'teki, alışveriş merkezinde İrem Derici verdiği konserde sevilen şarkılarını seslendirirken, sevgilisi Ataberk Özdene kendisine danslarıyla eşlik etti.İldeki alışveriş merkezinin 3. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında İrem Derici, sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren İrem Derici, yağan yağmura rağmen alanı dolduran hayranlarına güzel bir akşam yaşattı. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan İrem Derici'yi hayranları cep telefonlarıyla kaydederek konser anını ölümsüzleştirdi.İrem Derici, son dönemlerde çok sık gündeme gelen kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Ataberk Özdene ile sahneye çıktı. Derici şarkılarını seslendirirken Ataberk Özdene yanında bulunan 3 dansçıyla beraber dans ederek sevgilisine eşlik etti.

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