İrem Derici sahnelere ne zaman dönüyor?

Aşırı kilo kaybının getirdiği sağlık sorunları nedeniyle, bir süredir yoğun bakımda tedavi gören İrem Derici, hayranlarını bir hayli üzmüştü. Ankara, İstanbul ve İzmir konserlerini iptal eden ünlü şarkıcının son durumu iyiye gitmeye başladı.

Instagram paylaşımları ile hayranları ile bağını koparmayan şarkıcıya güzel haberi doktoru verdi. Sağlığına kavuşmaya başlayan İrem Derici'nin doktoru 29 Ekim itibari ile sahnelere çıkabileceğini söyledi.

İstanbul dışında şimdilik konser vermesi yasak olan Derici'den gelen bu haber hayranlarını sevindirdi.