İrem Derici'nin sağlık durumu ile ilgili son dakika açıklaması !

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İrem Derici'nin son durumu: Yoğun bakımdan çıktı ama...Bir süredir yoğun bakımda olan İrem Derici’den haber var. Ünlü sanatçının tedavi gördüğü hastaneden canlı yayına bağlanan Magazin D muhabiri, İrem Derici'nin son durumunu paylaştı. Hürriyet Haber26.09.2017 - 15:48İrem Dericinin son durumu: Yoğun bakımdan çıktı ama...



Bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılan ve uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören İrem Derici’den sevindirici haber geldi. Magazin D muhabiri, İrem Derici'nin yoğun bakım odasından çıkartıldığını duyurdu. İşte İrem Derici'nin son durumu!

Bağırsak enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda olan İrem Derici, yoğun bakımdan çıkartılıp normal odaya alındı. Ancak ziyaret yasağının devam ettiği öğrenildi.

INSTAGRAM'DAN İÇİNİ DÖKMÜŞTÜ

İrem Derici, kısa bir süre önce sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuş, sevenlerinei çini dökmüştü. Durumunun gün be gün daha iyiye gittiğini söyleyen İrem Derici paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı. , 'Yoğun bakımda 16. gecem. Genel hissiyat: Pişmanlık, yalnızlık, sonun gelmeyen, süründüren ağrılar,boynu büküklük... Üzemem ben sevdiklerimi bir daha!'

İYİ GECELER BENİM DEV AİLEM

Değerlerim gün be gün yükselip güzelleşiyorsa Allah'a açtığınız o minicik elerinizden, kocaman dualarınızdandır... İYİ GECERLER BENİM DEV AİLEM! Derici'nin bu açıklamalarından sonra sevenlerinden destek mesajları yağdı.