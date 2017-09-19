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İrem Derici'nin menajerinden son dakika açıklaması İrem Derici'nin sağlık durumu nasıl ?

Hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan sevilen sanatçı İrem Derici'nin menajeri Özgür Masur , Derici'nin sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

19 Eylül 2017 Salı 16:35
İrem Derici'nin menajerinden son dakika açıklaması İrem Derici'nin sağlık durumu nasıl ?

Arayan soran herkese teşekkür eden Özgür Masur, İrem Derici'nin şu anda emin ellerde olduğunu, yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Masur,'İrem Derici yediği yiyecekten vücudu enfeksiyon kaptı, zaman zaman uyanıyor bilinci yerinde' dedi.

Magazin D sunucusu Özge Ulusoy'un sorusu üzerine, solunum cihazına bağlı olup olmadığını bilmedğini söyleyen Özgür Masur, İrem Derici'nin yanına kimsenin girmediğini, sevenlerinin sadece doktorlardan gelen bilgiyi dikkate almalarını belirtti.


İrem Derici hakkında çıkan mide operasyonu geçirdi haberilerini yalanlayan Özgür Masur, İrem Derici'nin kendi kendine zayıfladığını, yalan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

İrem Derici'nin tedavisinin yavaş ilerlediğini belirten Özgür Masur, doktorun yeni açıklamasının sabah yapacağını çıkan diğer haberlerin dikkate alınmamasını söyledi.

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