Baran, “Genel durumu geldiği güne göre daha iyi. Televizyon izliyor, gazete okuyor. Son derece iyi durumu şu anda. Meyve istedi meyve de yedi” dedi. Kilo kaybıyla ilgili soruya “Dramatik bir durumu yok” diyen Baran, “Tüm organları şu anda iyi. Böbrekleri bitti diye birşey yok. Birkaç gün daha yoğun bakımda tutmayı planlıyoruz” dedi. Derici’nin ara sıra ateşinin çıktığını belirten Prof. Dr. Reha Baran, “Önümüzdeki 1-2 gün belirleyici olacak” diye konuştu. Baran, Derici’nin başka bir hastaneden getirildiğini belirtirken yanlış tedavi iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Baran ayrıca, “Kalp ile ilgili bir sıkıntısı yok” şeklinde konuştu.
İrem Derici'nin doktorundan son dakika açıklaması İrem Derici'nin böbrekleri iflas mı etti ?
Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran sevilen şarkıcı İrem Derici'nin sağlık durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
20 Eylül 2017 Çarşamba 13:59