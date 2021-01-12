İrem Derici Mastürbasyon Yaparken Yakalandı! Babasının Tepkisi Olay Oldu!

Acun Ilıcalı'nın yeni yayın platformu EXXEN'de yayınlanan sevilen program Konuşanlar'a katılan ve Hasan Can Kaya'nın sorularına bomba yanıtlar veren İrem Derici cinsel hayatıyla ilgili yaptığı itiraflarla gündeme oturmayı başardı.

Üniversite yıllarında cinsel içerikli film izleyerek kendini tatmin ederken annesine yakalandığını anlatan İrem Derici evdekilerin şüphelenmemesi için kapıyı tam kapatmayıp aralık bıraktığını söylemişti.

Annesi odasına girdiğinde far görmüş tavşan gibi bakakaldığını ve toparlanamadığını söyleyen İrem Derici seyircileri kahkahaya boğdu. Annesi de İrem Derici’yi mastürbasyon yaparken gördüğünde önce bakakalmış sonra da hemen kaçmış.

Hasan Can Kaya, İrem Derici'nin şok itirafları karşısında ağzı açık bir şekilde kaldı ve sadece seyirciden alkışlamalarını istemişti.

Konuşanlar’ın ilerleyen dakikalarında aldatma ile ilgili şok itiraflar yapan Derici, sosyal medyada bu itiraflarıyla tepki çekti. Sevgililerini psikolojik şiddet altındayken aldattığını söyleyen Derici, karşı tarafın yaptığı şeylerden hıncını almak için aldattığını itiraf etti. Aldatıldıklarından habersiz olan sevgililerinin hep kısa süreli ilişkileri olduğunu ve bu kişilerden 3 ila 5 iş günü içinde ayrıldığını belirtti.

Bu itiraflar seyircilerin aklına “İrem Derici eski eşini aldattı mı?” sorularını getirdi. İrem Derici, evliliğinde ya da uzun ilişkilerinde böyle bir şerefsizlik yapmadığının altını çizdi.

Derici, koronavirüs salgını başladığından beri sosyal medyada çok fazla vakit geçirdiğini belirterek, Mart ayından beri en çok keyif alarak yaptığı şeyin Instagram ‘keşfet’ten adam beğenmek olduğunu dile getirdi. Beğendiği 30 adamdan ‘bu beni basına söyler’, bu sabahına beni eve yollar’ diye diye vazgeçtiğini ve yaptığı elemelerin sonucunda elde sıfır kaldığını söyleyerek güldü.

İrem Derici’nin cinsel hayat, mastürbasyon yakalanmaları, aldatma itiraflarıyla gündemi sarsmasının ardından, İrem Derici’nin babası Hulusi Derici’den açıklama gecikmedi.

61 yaşında olan reklamcı Hulusi Derici, İrem Derici’yi cinsel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalar yüzünden sert bir dille uyardı. Kızını uyaran Hulusi Derici’nin “Böyle konularla değil müziğinle gündeme gel. Bunlar Türk aile yapısına ters.” Dediği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 19:00