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İrem Derici ile Rıza Esendemir aşkı yeniden mi alevleniyor ?

Türk pop müziğinin son zamanlarında parlayan yıldızlarından biri olan İrem Derici'nin sosyal medyada ki o paylaşımına eski eşi Rıza Esendemir'den yanıt geldi.Bu karşılıklı yorumlaşma akıllara "İrem Derici ile Rıza Esendemir aşkı yeniden mi alevleniyor ? sorusunu getirdi.

06 Kasım 2017 Pazartesi 14:49
İrem Derici ile Rıza Esendemir aşkı yeniden mi alevleniyor ?

İrem Derici'nin sosyal medyadaki mesajına eski eşi Rıza Esendemir'den yanıt geldi.Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinin başında gelen İrem Derici eski eşi Rıza Esendemir ile sosyal medya da yakınlaştı.

Geçtiğimiz günlerde sevilen şarkıcı İrem Derici twitter hesabında  "Pazar pazar çocuk istiyorum diye uyandım. 30 sonrası sendromu mudur acaba?" diye yazdı.Derici'nin takipçilerini heyecanlandırdığı bu açıklamanın ardından Rıza Esendemir'den şok bir hareket geldi.Rıza Esendemir , İrem Derici'nin paylaşımına cevap olarak "Biri Demir biri Ayşe hem de iki tane olacaktı. Bu tweet yarın kendini imha edecek" diye yazdı.

İrem Derici'nin bu paylaşım sonrasında nasıl bir açıklama yapacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

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