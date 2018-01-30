İrem Derici'den Sinan Akçıl itirafı

Sevilen şarkıcı İrem Derici “Sinan Akçıl’ın İzel’le düet yaptığı ‘Teşekkürler Sevgilim’ de 14 Şubat’ta çıkacak, Akçıl şarkının rakipsiz olduğunu söylüyor, ne düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine şöyle dedi: “Ankara’ya giderken uçakta dinledim o şarkıyı. Yıkılıyor. Hatta kıskandım, pilota gidip ‘Uçağı düşür ama sadece Sinan ölsün’ demeyi düşündüm. " diyerek yine herkesi güldürdü.

Eski eşi Rıza Esendemir soruları üzerine sinirlenen İrem Derici , “Sizi kırmamak için canımı veririm. Fakat bana bu konuyla ilgili bir daha soru gelirse, insanlığımı kalbime gömeceğim ve kimsenin yüzüne bakmayacağım.” ifadelerini kullandı.