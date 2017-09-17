İrem Derici'den hayranlarını üzecek haber geldi !

Ünlü sanatçı, bir türlü eski sağlığına kavuşamadığı için, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan diğer konserlerini de iptal etti. Derici, bu haberi sosyal medya hesabından, takipçileriyle paylaştı.

İrem Derici'nin Açıklamaları şu şekilde ;

Tedavi sürecim devam etmekte olduğu için 20 Eylül Ankara Atılım Üniversitesi 23 Eylül Yenikapı (Samsun tanıtım günleri) 24 Eylül İstanbul Çekmeköy konserlerim doktor raporu ile iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederim. Sizlerle buluşmam için bana bol bol dua edin” ifadelerine yer verdi.

