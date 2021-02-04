İpek Karapınar Kimdir? Boyu, Yaşı, Dizileri

İpek Karapınar 20 Mart 1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Türk dizi oyuncusu ve müzisyen olan Karapınar’ın burcu balıktır. İstanbul doğumlu oyuncunun boyu 165 cm kilosu ise 54’tür. Saç ve göz rengi kahverengi olan Karapınar’ın bir kedisi vardır. Oyuncunun anne adı Ayşe Yılmaz, baba adı ise İbrahim Karapınar’dır.

Çocukluğu ile ilgili oyuncunun en güzel anıları hep bayram zamanlarında geçmiş. Bayram günleri için yapılan hazırlıklar, kıyafet alımı, Kadıköy’deki şekerciden şeker alışverişi, bunların hepsi oyuncunun aklına çocukluğunu getiriyor. Kalabalık aileleri seven İpek Karapınar, aile değerlerinin yaşatıldığı günleri mutlulukla hatırlıyor. Oyuncu bayram zamanlarında ilk gün hala aile büyüklerinin evine toplanıp onların elini öpüyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuarında keman eğitimi alan oyuncu Köprü isimli dizide canlandırdığı “Aslı Yazıcı” karakteri ile televizyon dünyasına ilk adımı atmıştır. Bu projenin ardından 2012 yılında ise Ustura Kemal projesinde hayat verdiği “Nihal” karakteri ise oyuncunun parladığı ve beğeni topladığı dizi olarak biliniyor.

Pozitif, samimi ve kuralları seven bir insan olduğunu ifade eden İpek Karapınar, kendine ait bir ev düzeni olduğundan, kuralları sevdiği kadar onları yıkmayı da bilen bir karaktere sahip olduğunu açıklıyor. Her sabah uyandığında tutku ve heyecan hissettiğini anlatan İpek Karapınar, herkesin sevdiği şeyler olduğunu kendisinin tutkusunun ise doğa olduğunu açıklıyor. Oyuncu uyanır uyanmaz hangi deniz kenarına gitsem şeklinde düşünüyormuş. Annesinin de kendisini böyle yetiştirdiğini açıklayan Karapınar, beynini mutlu bir şekilde uyanmaya programladığını ve gün içinde de bu pozitif halini korumayı başardığını açıklıyor.

Mucizelere İnanıyorum

Her şeyde bir enerji olduğuna ve mucizelerin gerçek olduğuna inandığını belirten başarılı oyuncu, kendisini bir konuda harap etmenin bencillik olduğu fikrini benimsemiş durumda. Bir konuşma sırasında sözlerini sakınmayı tercih etmeyen oyuncu, karşısındakini kırmaktan da kaçınıyor. Duyguları onun için her zaman ön planda iken iç sesini dinleyip herkes için doğru ve etik olanı yapmaya çalışıyor. Yine de eleştirilerde bulunan Karapınar, kendisini beğenmediğini ve yorucu bir karakter olduğunu itiraf etti.