İpek Bağrıaçık Kimdir? Yaşı, Dizileri ve Hayatı

İpek Bağrıaçık isimli Türk dizi ve sinema oyuncusu, 7 Eylül 1985 tarihinde dünyaya gelmiştir. Antalya doğumlu olduğu öğrenilen oyuncu 166 cm boyunda ve 49 kilodadır. Mavi gözlere sahip olan oyuncu başak burcudur.

Antalya'da doğup büyüyen İpek Bağrıaçık, annesi tarafından Gürcü asıllıdır. Ev hanımı olan annesi ve bir de abisi vardır. 20 yaşına geldiğinde babasını kaybettiğini anlatan oyuncu ailesine destek olmak için üniversite okuma hayalini gerçekleştiremediği ve lise eğitiminden sonra garsonluk yapıp ailesine baktığını ve para biriktirdiğini söylemiştir. Babasını rüyasında görüp onu çok özlediğini ifade eden İpek Bağrıaçık, aralarında çok büyük bir bağ olduğunu ve onu kaybettikten sonra toparlanmasının zaman aldığını belirtmiştir.

Çocukluk hayali olan oyunculuk mesleğini gerçekleştirmek için İstanbul'a gidip eğitim alan Bağrıaçık, bu sevdasından dolayı Antalya'dan farklı bir şehre taşınması gerektiğini açıklamıştır. Taşınmaları ardından ilk olarak Müjdat Gezen Actor Studio’da eğitim almaya başladığını ve derslerden kalan zamanlarda da garsonluk yaptığını söylemiştir. Eğitimi bittikten sonra ilk olarak reklam filmleri sonrasında ise dizilerden teklifler geldiğini açıklayan İpek Bağrıaçık, zorluklarla karşılaştı zaman bırakıp gitmediğini ve şimdi geçmişe baktığında ise iyi ki de gitmemişim dediğini söylemiştir.

Eğitim hayatında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde sinema ve tiyatro oyunculuğu üzerine eğitim alan oyuncu İpek Bağrıaçık, televizyon macerasına ise Kavak Yelleri isimli dizi ile başlamış ve hayat verdiği Serpil karakteri ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Sana Bir Sır Vereceğim isimli dizide canlandırdığı Meltem karakteri ise başarılı oyuncunun parlama noktası.

Düşünce yapısına göre hedefleri için mücadele etmeyi sevdiğini açıklayan oyuncu, “eğer ağlamazsan hiçbir zaman da gülemezsin” gibi bir inancı olduğunu çünkü hayatta denge olduğunu söylemiştir. Her ağladığı zaman güleceğim dediğin açıklayan İpek Bağrıaçık, her kötülüğün içinde bir iyilik olduğunu ve aynı şekilde her iyiliğin içinde bir kötülük olduğunu ifade etmiştir. Üniversite hayatı yaşamamasının içinde bir pişmanlık olarak kaldığını açıklayan Bağrıaçık, bunun dışında hayatındaki her şeyi başardığını da söylemiştir.