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İpek Acar , 22 yıllık eşi Kayahan'ı çabuk unuttu !
İpek Acar , 22 yıllık...

İpek Acar , 22 yıllık eşi Kayahan'ı çabuk unuttu !

Magazin dünyasına bomba gibi düşen bu haberde ünlü sanatçı Kayahan'ın 22 yıllık eşi İpek Acar'ın başka biriyle aşk yaşadığı iddia edildi.

30 Ekim 2017 Pazartesi 11:16
İpek Acar , 22 yıllık eşi Kayahan'ı çabuk unuttu !

Ünlü sanatçı Kayahan'ın 22 yıllık eşi İpek Acar gönlünü başka bir sanatçıya mı kaptırdı ? Gelen iddialara göre 2015 yılında vefat eden Kayahan'ın eşi İpek Acar eski eşi gibi sanatçı olan Alper Kömürcü ile aşk yaşamaya başlamış.

İpek Acar ve Alper Kömürcü'nün tanışması ise Kayahan sayesinde oldu .. !  İpek Acar ve Alper Kömürcü ikilisinin  "İyi ki Doğdun Kayahan Senfonik Konseri"nin çalışmaları esnasında tanıştığı öğrenildi.Ünlü aranjör İskender Paydaş'ın İpek Acar ve Alper Kömürcü çiftini tanıştırdığı öğrenildi.Alper Kömürcü  gerçekleştirilen konserde şeflik yapıyordu.İddialara göre bu ilişkiden Kayahan'ın kızı Beste'nin de haberi var..

Geçtiğimiz aylarda 'Aramızda Kalmasın' programına katılan İpek Acar, "Yeni bir evliliğe sıcak bakmıyorum. Hayatımda Kayahan var, gönlüm dolu" ifadelerini kullanmıştı.

Son Güncelleme: 30.10.2017 11:24
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