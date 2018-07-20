İnşallah Herkesin İnancını Yaşayabileceği Bir Ülke Oluruz

Uzun soluklu dizilerden olan Yaprak Dökümü’ndeki rolüyle geniş bir kitle tarafından tanınan Tolga Karel, özel hayatındaki sorunlarla gündeme gelmiş ve sonrasında Amerika’da yaşayan kız arkadaşıyla evlenerek yurt dışına yerleşmişti. Zaman zaman Türkiye’ye gelen ve bir şekilde ülke gündemini takip etmeyi bırakmayan Karel, bu defa sosyal medya hesabından Adnan Oktar’a yönelik operasyonla ilgili paylaşımda bulundu. Son bir haftaya damga vuran operasyonla ilgili çarpıcı bir yorumda bulunan Tolga Karel şunları yazdı: “Son dönemde devletimizin din üzerinden ticaret yapan, dinimizi çıkar amaçlı kullanan bir takım marjinal grup ve tarikatlara karşı yaptığı operasyonları son derece yerinde buluyorum. İnşallah devamı gelir ve özgürce herkesin inancını yaşayabileceği bir ülke haline geliriz”

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 10:38