İnanç Konukçu Transfer Oldu! Doğduğun Ev Kaderindir Meto İnanç Konukçu Kimdir?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin bu akşam yayınlanan yeni bölümünde yeni bir isim diziye dahil oldu. Bir zamanların en çok izlenen dizilerinden biri olan Behzat Ç.’de Hayalet karakteriyle yıldızı parlayan İnanç Konukçu, Doğduğun Ev Kaderindir dizisine transfer edildi. İzleyiciler İnanç konukçu’nun kim olduğunu merak etti. Arama motorlarında “İnanç Konukçu kimdir, nerelidir, hangi dizilerde filmlerde oynadı, kaç yaşında?” gibi soruların yanıtını aradılar.

Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Engin Öztürk gibi başarılı oyuncuların başrollerinde olduğu Doğduğun Ev Kaderindir dizisine bir yeni isim daha katıldı. Behzat Ç. dizisi ile tanınan İnanç Konukçu 32. bölümde diziye dahil oldu. Dizinin izleyicileri ise İnanç Konukçu’nun hayatını ve kariyerini araştırıyor.

İnanç Konukçu kimdir?

Behzat Ç. dizisinde oynadığı Hayalet karakteri ile kariyer hayatımın zirvesini yaşayan İnanç Konukçu Ankara Üniversitesi Oyunculuk bölümü mezunudur. Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan İnanç Konukçu seyircilerin önüne bomba gibi bir karakterle çıktı. İlk oyunculuk deneyimini TRT 1 ekranlarında yayınlanan Karanlıktaki Umut dizisi ile gerçekleştiren İnanç Konukçu 2010 yılında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri olan Behzat Ç. Hayalet karakterine hayat vererek kariyer hayatında başarı basamaklarını birden çıkmıştır. Behzat Ç. dizisinden sonra da pek çok dizi ve filmde yer alan İnanç Konukçu’nun Doğduğun Ev Kaderindir dizisine dahil olması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İnanç Konukçu’nun hangi dizilerde oynadı merak edildi.

İNANÇ KONUKÇU’NUN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Kaçak Doktor Nazmi

Behzat Ç. Ankara Yanıyor 2013

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 2010-2013

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

Karanlıktaki Umut

Leyla ile Mecnun

Kaçma Birader 2016

Kırlangıç Fırtınası 2017

Vurgun 2019

Nasipse Adayız