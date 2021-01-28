İlayda Akdoğan Kimdir? Yaşı, Boyu, Hayalleri, Kaygıları

İlayda Akdoğan 21 Temmuz 1998 yılında İstanbul’da doğmuş Türk dizi, sinema oyuncusu ve youtuberdır. Boyu 166 cm kilosu ise 54’tür. Göz rengi ve saç rengi kahverengi olan oyuncunun burcu ise yengeçtir. Oyunculuğa çocukluk yıllarında başlamıştır. Hatta ilk olarak annesinin bebeklik fotoğrafını bir dergiye göndermesi ile yapımcıların dikkatini çekmiştir. Büyüyüp 6 yaşına geldiğinde ise ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir. Eğitim hayatında ailesinin kendisine hiçbir zaman baskı yapmadığını ifade eden Akdoğan, kendi çözümleri sayesinde bugüne kadar okulunu devam ettirdiğini ve eğitim hayatında da tembel bir öğrenci olmadığını açıklamıştır.

Ünlü olmak için oyunculuk yapmıyor

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Hem okulun hem de setin kendisine istediği zaman çalışabileceği zamanı oluşturmasına yardımcı olduğu için rahatlığının onları da yansıdığını söylemiştir. Lisans eğitimi olarakniversite’de oyunculuk ya da sosyoloji eğitimi almak istediğini belirten İlayda Akdoğan, televizyon macerasına 2004 senesinde yayınlanmış olan “En İyi Arkadaşım” dizisi ile başlamıştır. Dolunay isimli dizide hayat verdiği Asuman karakteri ise kendisinin adeta parladığı projedir. Oyuncu kişilik özelliklerini tanıtmak için asi, ne istediğini bilen ve öz güveni yüksek sıfatlarını kullanmıştır. Üzerinde baskı kurulmasından nefret eden İlayda Akdoğan, ailesinin kendisini kararlarını kendi verebileceği şekilde büyüttüğünü ve bunu nasıl geliştirebileceği hakkında öğüt verdiklerini söylemiştir. Aynı zamanda özgür ruhlu olan oyuncu beğenmediği durumlara da olumlu bir açı ile bakarak onları fırsata çevirmeye çalıştığını açıklamıştır. İlerisi için ünlü ya da popüler olmak gibi bir derdi olmayan Akdoğan’ın yalnızca sonuna kadar oyuncu olmak istediği ancak bunu ünlü olmak için değil kendi istediği için yapmak istediğini ifade etmiştir.

“Kafayı bozdum”

Sosyal konular için de takık olduğunu bildiren Akdoğan, oyunculuk deneyimlerini insanlara bir şeyler anlatmak için kullanmak istediğini söylemiştir. “Mustang” filmi ile yurt dışına çıkma fırsatı bulmaktan gurur duyan oyuncu, Oscar töreninde yaşadıkları için mutluluk verici ifadelerini kullanmıştır. İş hayatına bakışı olarak sadece dizilerde yer almak ya da boş kalmamak adına çalışma durumunu sevmediğini ifade eden Akdoğan, önüne gelen her şeyi değerlendirdiğini çünkü neyi seçip neyi seçmemesi gerektiği konusunda yeterli değerlendirmeyi yapacak aşamada olmadığını söylemiştir. İnsanların bir şeyler yapmak zorunda olması ile kafayı bozdum cümlesini aktara Akdoğan, bir şeyler yapmadığı zaman ise suçlu hissettiğini ifade etti. Kadınların genel olarak her toplumda erkekler tarafından ezilmeye çalışılmış olduğunu anlatan oyuncu, bunu Türkiye’de gösterdiklerini ancak Çin’den, Afrika’dan bir kadının gelip bunu yansıttığınız için teşekkür ederim geri dönüşünde bulunduğunu, erkeklerin de konu ile ilgili olarak sonunda bunu da gösteren birilerinin olduğu ifadesini kullandıklarını belirtiyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021, 00:58