İki Ünlü İsimden Evlilik Kararı! Sinan Akçıl Ve Halil Sezai Evleniyor!

Sevgilisi Melike Beşli'ye evlenme teklifi eden Halil Sezai sevgilisinin ve kendi elinin olduğu ve evlilik yüzüğünün gözüktüğü bir fotoğraf paylaştı. Sevgilisinin evlenme teklifine “evet” dediğini ve mutluluğunu sosyal medyada paylaşan Halil Sezai'ye tebrik mesajları yağdı.

Halil Sezai geçtiğimiz sene komşusunu darp ettiği için tutuklu yargılanmış ve 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Tahliye olan Halil Sezai hayatı ile ilgili yeni kararlar aldı. Bu kararlardan birisi de bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Melike Beşli ile evlenmek oldu. Halil Sezai zor günleri geride bıraktı ve her zaman kendisinin yanında olan sevgilisi için sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı. Melike Beşli, sosyal medya hesabından evlilik teklif edilen andan bir kare paylaştı ve “Sürprizime ortak olan herkese teşekkürler” notunu ekledi.

Ünlüler camiasından bir diğer evlilik haberi de Sinan Akçıl Burcu Kıratlı çiftinden geldi. Ünlü çift 22 Şubat 2021 tarihinde Swissotel’de dünya evine gireceğini açıkladı. Pandemi nedeniyle küçük bir davet düzenleyeceği öğrenilen çiftin nikah şahitliğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ünlü sanatçı Sibel Can yapacak. Ünlü çiftin gelinlik ve damatlığını ünlü modacı Hakan Akkaya hazırlayacak.

Balayına İtalya'da bulunan Como Gölü’ne gidecek olan çiftin evlilik haberi sevinçle karşılandı. Geçtiğimiz günlerde Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'nın ailesinin evine davul zurna ekibi eşliğinde kız istemeye gittiğini de paylaşmıştı.