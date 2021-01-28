İffet Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir, Nerede Çekildi, Hangi Kanalda?

İffet isimli dizi kendisi ile aynı ada sahip olan sinema filminden televizyon dizisine uyarlanmıştır. Yapımcılığını Gold Film’in yönetmenliğini ise Faruk Teber'in üstlendiği dizinin senaryosu ise Can Sinan’a aittir. İffet isimli Türk televizyon dizisinin türü ise dramdır. Star Tv ekranlarında 2011 ile 2012 yıllarında yayınlanmıştır Deniz Çakır ve İbrahim Çelikkol un başrollerini paylaştığı dizideki tecavüz sahnesi ile çok konuşulanlar arasında yer almıştır. Ve yaşanan gelişmeler ile de uzun süre boyunca hafızalardan çıkmamıştır. İffet isimli çok bilinen bir Türk filminden uyarlanan hikayede çarpıcı bir oyunculuk sergilenmiş ve toplam 40 bölüm ile seyirci ile buluşmuştur.

Genel izlenim olarak başrollerinde Müjde Ar ve Faruk Peker’in oynadığı ve tecavüz sahnesi ile hatırla hatırlanan İffet filminin dizi versiyonu olan yapımda, Deniz Çakır ve İbrahim Çelikkol başrolleri paylaşmış ve yayınlandığı dönemde de büyük ses getirmiştir. Star TV’de seyirci ile buluşmuş olan dizide İstanbul’un eski mahallelerinden birinde babası ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan İffet’in Cemil’e olan aşkı ve aynı zamanda ondan almak istediği intikamın hikayesi anlatılmıştır. Dizi pek çok ülkede de yayınlanırken aynı zamanda yurtdışında da ilgi ile karşılanmıştır. Dizi çekimleri İstanbul’da gerçekleşirken genel olarak Balat ve çevresi tercih konusu olmuştur. Dizinin bazı diğer sahneleri ise Beyoğlu semtinde, İstiklal Caddesi’nde ya da Kumbaracı Yokuşu’nda çekilmiştir. Uzun süre boyunca hafızalardan silinmeyen dizinin müzikleri ise Mehmet Andiçen ve Barış Aryay tarafından hazırlanmış, seyirciler tarafından da ilgiyle karşılanmıştır.

Dizinin ilk fragmanı 2011 yılının Ağustos ayında Star TV ekranlarında seyirciyle buluşmuştur. Yayınlanan bu ilk fragman büyük beğeni toplamış ve aynı zamanda dizinin genel konusu da izleyicide merak uyandırmıştır. Toplamda 2 sezon boyunca ekranlarda kalan İffet bir sezonunu 17 Eylül 2011 tarihinde Star TV’de başlatırken 2. Sezonunu da aynı kanalda devam ettirmiş ve 24 Eylül 2012 tarihinde 40 bölümü ile final yaparak ekranlara ve seyirciye veda etmiştir.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021, 00:57