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İdo Tatlıses aşkını sosyal medyadan haykırdı !

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses sevgilisi Yasemin Şefkatli’ye aşkını sosyal medya hesabından ilan etti. Babası İbrahim Tatlıses'in ’Sen aşıksın arkadaş’’ şarkısına gönderme yapan İdo Tatlıses " Yıllar önce sevgili babam sanki o şarkıyı bana söylemiş" dedi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 13:22
İdo Tatlıses aşkını sosyal medyadan haykırdı !

Sevilen şarkıcı İdo Tatlıses  Yasemin Şefkatli’ye aşkını sosyal medya hesabından ilan etti..

İdo Tatlıses paylaştığı fotoğrafın altına şu sözleri yazdı ..

İçin içine sığmıyor. Şehrin en aydınlık, en ferah meydanlarına vuruyorsun kendini, yüreğindeki sıkışıklığa çare olmuyor. Koca koca meydanlar dar geliyor. Bu ne acayip ruh hali diyorsun. Tanımlayamadığın karmakarışık mutluluklar içindesin. Bir o kadar da korkak. Bir yanınla bu tarifsiz mutluluğun tadını çıkarmak istiyorsun, diğer yanın ‘’ya bu mutluluk elimden uçup giderse’’ diye endişeli ruh hallerine sevk ediyor seni. Onun yüzünden başka hiçbir yüzü görmek istemiyorsun, onun sesinden başka hiçbir sesi duymak istemiyorsun. Anlamsız kalabalıkların içinde haykıra haykıra bağırıp içini dökmek istiyorsun. Bütün hayat tek bir anın içine hapsoluyor. Bütün zaman tek bir noktadan ibaret gözüküyor. Hayatın tek anlamı, onun olduğu yerlerde, onun olduğu zamanlarda bulunabilmekten ibaret oluyor. Şaşkınsın, mutlusun, huzurlusun, huzursuzsun, endişelisin. Hepsi bir arada. Aynı anda bütün duyguları yaşayabiliyorsun. Yıllar önce sevgili Babam sanki o şarkıyı bana söylemiş. ‘’Sen aşıksın arkadaş’’. Aşkın tarifinin bu kadar zor olacağını hiç tahmin etmezdim. Söylemesi kolay ama yaşaması çok başka. Evet bütün bunların sebebi Yasemin. Hayat Yasemin, dünya Yasemin, mana Yasemin. Böylesi güzel duyguları bana yaşattığın için çok teşekkür ederim Yasemin. Seninle her şey çok güzel.

Son Güncelleme: 10.01.2018 13:26
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