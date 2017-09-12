İdo'nun sosyal medyadaki paylaşımı olay oldu

Amerika'da müzik eğitimi gördükten sonra tekrar Türkiye'ye dönen ve şarkıcılık kariyerine devam eden İdo Tatlıses'in fotoşoplu fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.



KARİZMASIYLA DİREĞİ YAMULTTU !



2 ayda verdiği 15 kilolarla magazin gündemine düşen İdo Tatlıses'in fotoğrafındaki detayı hayranları fark etti. Genç şarkıcının geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafta arkada direğin yamulması "İdo da photoshop mağduru oldu" söylentilerini beraberinde getirdi.