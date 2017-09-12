Galeriler Videolar
İstanbul 27°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
109130
ALTIN
146.711
DOLAR
3.4326
STERLİN
4.5609
EURO
4.1067
Murat Başoğlu ve yeğeni hakkında hapis istemi!
Murat Başoğlu ve yeğeni hakkında...
Rusya'dan tatile değil intihara gelmiş
Rusya'dan tatile değil intihara gelmiş
Milli Takım teknik direktörü alkollü araç kullandığı için tutuklandı !
Milli Takım teknik direktörü alkollü...
Akıncı Üssü Eski Filo Komutanı Azimetli: 'Görmedim, duymadım, bilmiyorum' !
Akıncı Üssü Eski Filo Komutanı...
Boynundaki şalı go-kart aracının lastiğine dolanan hemşire, ölümden döndü
Boynundaki şalı go-kart aracının lastiğine...

İdo'nun sosyal medyadaki paylaşımı olay oldu

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'de 'photoshop mağduru' oldu . İdo paylaştığı fotoğraf karesindeki photoshop takipçilerinin gözünden kaçmadı.

12 Eylül 2017 Salı 17:22
İdo'nun sosyal medyadaki paylaşımı olay oldu

Amerika'da müzik eğitimi gördükten sonra tekrar Türkiye'ye dönen ve şarkıcılık kariyerine devam eden İdo Tatlıses'in fotoşoplu fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.
 
KARİZMASIYLA DİREĞİ YAMULTTU !
 
2 ayda verdiği 15 kilolarla magazin gündemine düşen İdo Tatlıses'in fotoğrafındaki detayı hayranları fark etti. Genç şarkıcının geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafta arkada direğin yamulması "İdo da photoshop mağduru oldu" söylentilerini beraberinde getirdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Murat Başoğlu ve yeğeni hakkında hapis istemi!
Murat Başoğlu ve yeğeni hakkında hapis istemi!
Halil Sezai'nin babası son yolculuğuna uğurlandı
Halil Sezai'nin babası son yolculuğuna uğurlandı
Fettah Can ile Cansu Kurtçu çifti ikizlerinin cinsiyetini açıkladı
Fettah Can ile Cansu Kurtçu çifti ikizlerinin cinsiyetini açıkladı
Irma Kasırgası Ceyda Ateş'ide vurdu Ateş , sosyal medyada dua istedi
Irma Kasırgası Ceyda Ateş'ide vurdu Ateş , sosyal medyada dua istedi
New York Moda Haftası'na Çağla Şikel ve Özge Ulusoy damga vurdu !
New York Moda Haftası'na Çağla Şikel ve Özge Ulusoy damga vurdu !
Sevilen dizi 'İSİMSİZLER' yenilenen kadrosuyla reytingleri uçurdu
Sevilen dizi 'İSİMSİZLER' yenilenen kadrosuyla reytingleri uçurdu
Aslışah Alkoçlar Türkiye'yi terkediyor Alkoçlar ,'Rahatlasınlar gidiyorum.' dedi.
Aslışah Alkoçlar Türkiye'yi terkediyor Alkoçlar ,'Rahatlasınlar gidiyorum.' dedi.
Aşk-ı Roman dizisi için erken final
Aşk-ı Roman dizisi için erken final
Murat Başoğlu'ndan boşanan Hande Bermek ayrılık sonrası ilk kez konuştu
Murat Başoğlu'ndan boşanan Hande Bermek ayrılık sonrası ilk kez konuştu
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim