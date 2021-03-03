Ibrahimovic ile LeBron arasında politika polemiği!

İki yıl boyunca ABD'nin Los Angeles Galaxy takımında top koşturan ve fırtınalar estiren İsveçli süperyıldız Zlatan Ibrahimovic yeniden Avrupa'ya dönmüştü. Geçen yıl İtalyan devi Milan'ın kadrosuna dahil olan 39 yaşındaki tecrübeli futbolcu sadece sahada değil, saha dışındaki söylemleriyle de ilgi çekiyor. Ibrahimovic şimdi de NBA'in süper starlarından LeBron James hakkında konuştu.

"Spor birleştirir, politika böler"

Los Angeles Lakers'ta oynayan LeBron James'in ırkçılıkla ilgili yaptığı politik söylemlere değinen Ibrahimovic bunun yanlış olduğunu dile getirdi. Sanremo müzik festivalinde bir konuşma yapan İsveçli futbolcu, ırkçılık ve politikanın farklı şeyler olduğunu kaydetti. Sporun insanları birleştiren bir alan olduğunu kaydeden Ibrahimovic, politik söylemlerin ise insanları ayrıştırdığını ifade etti. Sporda kimin nereden geldiğinin bir öneminin bulunmadığını aktaran Ibrahimovic, gelen herkesi hoş karşıladıklarına değindi.

Ibrahimovic'in açıklamasına LeBron'dan yanıt!

Lebron James gibi ünlü ve başarılı sporcuların politikaya karışmamaları gerektiğini aktaran İsveçli yıldzı futbolcu, en büyük görevlerinin alanlarında en iyisi olmaya çalışarak insanları birleştirmek olduğunu dile getirdi. İyi olmadığı alanlara girmekten kaçındığını kaydeden Ibrahimovic, vereceği mesajın "Sporcular sporcu kalmalı ve politikacılar da politikacı" olduğunu dile getirdi. Ibrahimovic'in bu sözlerine yanıt veren LeBron James ise yanlış bulduğu şeyler hakkında konuşmayı sürdüreceğini kaydetti. Ünlü basketbolcu; seçmenlere yapılan yoğun baskı, adaletsizlikler ve ırkçılık gibi konularda konuşmayı bırakmayacağını belirtti.

"Bu politik söylemler çiğ kalıyor"

Önceki hafta LeBron James'in poltik söylemleri hakkında UEFA'ya açıklamada bulunan Ibrahimovic, bir süperstar olan LeBron'un politik alanlara girmesinden hoşlanmadığını dile getirmişti. Bu tarz ünlü kişilerin kendi alanları olmayan politika hakkındaki birçok söylemlerinin çiğ kaldığını ve hoş durmadığını kaydeden İsveçli yıldız, herkesin iyi olduğu alanda konuşması gerektiğini belirtmişti. 39 yaşındaki futbol yıldızı Ibrahimovic, "Belli bir seviyeye gelen insanların en büyük hatası da her konuda ehliyet ve bilgi sahibi olmalarını düşünmesi" açıklamasını yapmıştı.