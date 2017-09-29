İbrahim Tatlıses'ten Bastonlu Mesaj!

İstanbul Maslak'ta 2011 yılında silahlı saldırıya uğrayan ve mucize eseri hayatta kalan İbrahim Tatlıses, sağlığının düzelme evresinde olduğunu, yakın zamanda baston kulllanmadan yürüyebileceğini açıkladı.



Instagram hesabından paylaşımda bulunan sanatçı Tatlıses, kendisine Rusya'dan bir dostu tarafından edilen bastonun fotoğrafını paylaşarak, "RUSYA'dan değerli bir dostum bana özel yaptırdığı bu işlemeli, el yapımı bastonu göndermiş... Kendisine teşekkür ederim ama ALLAH'ın izniyle en yakın zamanda bu bastona ihtiyaç duymacam inşALLAH. Hayırlı Cumalar..." şeklinde paylaşımda bulundu.



Yaşadığı saldırı sonrası, sahnelerden ve tv şovlarından uzak kalan İbrahim Tatlıses'in yakın bir zamanda yeni bir albüm çıkaracağı biliniyor. Bir dönem konuşmakta güçlük çeken ancak yurt içi ve dışında gördüğü tedaviler sonrasında konuşma zorluğunu yendiği gözlenen sanatçının çıkaracağı albümün ardından İbo Show programını da yapacağı ifade ediliyor.



