İbrahim Tatlıses kiminle evlendi? Gülçin Karakaya kimdir, kaç yaşında?

İbo Show programında flaş açıklamalara imza atan İbrahim Tatlıses evlendiğini açıkladı. İbrahim Tatlıses evlilik açıklaması sonrasında yeni eşi Gülçin Karakaya en çok konuşulan isimler arasında yerini aldı. Kendisinden 43 yaş küçük olan Gülçin Karakaya kaç yaşındadır?

İbrahim Tatlıses kiminle evlendi? Gülçin Karakaya kimdir, kaç yaşında?

Uzun bir süre sonra ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses, İbo Show programıyla reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz bölümde yapılan açıklamalar ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Ebru Yaşar'ın evlilik konusunda soru sorması üzerine İbrahim Tatlıses'ten bomba gibi bir açıklama geldi. Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi  Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıkladı.

 Gülçin Karakaya Kaç Yaşında?

İbrahim Tatlıses ile yaklaşık iki yıldır sevgili olan  Gülçin Karakaya 26 yaşındadır. İbrahim Tatlıses'in 5. evliliği ile birlikte Gülçin Karakaya İbrahim Tatlıses'in beşinci eşi oldu. 1 Mayıs tarihinde yayınlanan İbo Show programında evlilik haberi gündeme bomba gibi düştü. İbrahim Tatlıses'in ise geçmişteki 4 evliliğinden 7 çocuğu ve 9 torunu bulunmaktadır.

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Tatlıses evlilik haberini: "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" ifadeleriyle açıkladı.

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