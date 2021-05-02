İbrahim Tatlıses kiminle evlendi? Gülçin Karakaya kimdir, kaç yaşında?

Uzun bir süre sonra ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses, İbo Show programıyla reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz bölümde yapılan açıklamalar ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Ebru Yaşar'ın evlilik konusunda soru sorması üzerine İbrahim Tatlıses'ten bomba gibi bir açıklama geldi. Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıkladı.

Gülçin Karakaya Kaç Yaşında?

İbrahim Tatlıses ile yaklaşık iki yıldır sevgili olan Gülçin Karakaya 26 yaşındadır. İbrahim Tatlıses'in 5. evliliği ile birlikte Gülçin Karakaya İbrahim Tatlıses'in beşinci eşi oldu. 1 Mayıs tarihinde yayınlanan İbo Show programında evlilik haberi gündeme bomba gibi düştü. İbrahim Tatlıses'in ise geçmişteki 4 evliliğinden 7 çocuğu ve 9 torunu bulunmaktadır.

Tatlıses evlilik haberini: "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" ifadeleriyle açıkladı.