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İbrahim Tatlıses canlı yayında evlenme tekilifi etti

'İmparator' lakaplı sanatçı İbrahim Tatlıses , Seda Sayan'ın programında magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.İmparator , 2013 yılında anlaşmalı olarak boşandığı Ayşegül Yıldız ile yeniden evlenmek istediğini açıkladı.

12 Ocak 2018 Cuma 10:06
İbrahim Tatlıses canlı yayında evlenme tekilifi etti

Show TV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Seda Sayan'ın sunduğu programda açıklamalarda bulunan İbrahim Tatlıses magazin gündemine bomba gibi düştü.İbrahim Tatlıses, eski eşi Ayşegül Yıldız'a evlenme teklifinde bulundu.

İbrahim Tatlıses ; "Ben artık İzmirliyim. Ben İzmir'i sevdim o da beni sevdi. Trilyon verseler İstanbul'a dönmem. Küstüm oraya, beni küstürdüler. Beni vurdular, beni vurana beddua etmedim. Demek ki yaradan bana böyle bir ceza verdi. İsyan da etmem, şikayet de etmem. Allah'tan umudumu kesmedim. Şarkı söylemeyi özlüyorum. Sesim paslanmış vaziyette. Şarkı söylemek için Allah'a dua ediyorum. Evlenmeyi düşünüyorum. Elif'in annesi Ayşegül Yıldız'a evlenme teklifim olacak. Ayşegül Yıldız'a aşık değilim, ama evlenmek istiyorum. Kendisine bu teklifimi daha önce sunmadım. Televizyon ekranlarından ona teklif ediyorum." diye konuştu.

2011 yılında  Ayşegül Yıldız ile evlenen İbrahim Tatlıses , 2013 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

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