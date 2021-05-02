İbrahim Tatlıses Beşinci Kez Evlendi! Gülçin Karakaya Kimdir?

İbrahim Tatlıses sunmuş olduğu programda bir sürprize imza attı. Ünlü şarkıcı beşinci kez evlilik yaptığını açıkladı. Peki, İbrahim Tatlıses kiminle evlendi?

İbrahim Tatlıses Beşinci Kez Evlendi! Gülçin Karakaya Kimdir?

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses,Sessiz sedasız nikah masasına oturmuş.  Ünlü şarkıcı gözlerden uzak Sevgilisi ile evlenmiş.  Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini  kendi sunmuş olduğu İbo Show'da açıkladı. Beşinci kez nikah masasına oturduğunu açıkladı. Beşinci evliliğini yapan  İbrahim Tatlıses'in mutluluğu ise  yüzünden okundu.

Yıllar sonra  tekrardan ekranlara İbo Show ile dönen  şarkıcı İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar oldu.  Konuklarıyla  keyifli bir program geçiren Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses program esnasında sürpriz bir açıklama yaptı. Programda İbrahim Tatlıses bir sürprize imza atıp beşinci kez evlilik yaptığını açıkladı. Programda evlendiğini açıklayan Tatlıses'in hayranları şaşırdı.

"Mutluyum"

 İbo Show'un bu  hafta konuğu olan  Ebru Yaşar  bildiği bir detayı  programda açıkladı. Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, bugüne kadar  yapmış olduğu evlilikleri saydı. Beşinci evliliğini de yaptığını söyleyen Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" açıklamasını yaptı.

Aile İçinde Nikah

 69 yaşındaki ünlü program sunucusu ve şarkıcı İbrahim Tatlıses bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Gülçin  Karakaya  evlenme teklifini çok özel bir tek taş pırlanta yüzükle yaptığı, Gülçin karakaya'dan evlenme teklifine  'Evet' cevabı gelmesinin ardından  Karakaya ve Tatlıses'in,  dostlarının  katılım sağladığı evde nikah kıydırdığı öğrenildi.

Gülçin Karakaya kim,  kaç yaşında? 26 yaşındaki Gülçin Karakaya, bir süredir birlikte olduğu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'le dünya evine girdi. Tatlıses'in, Gülçin Karakaya ile yaklaşık  olarak 1,5 yıldır aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.  İbrahim Tatlıses, sevgilisi yeni işe olan Gülçin Karakaya'yı eski eşi Ayşegül Yıldız'la da tanıştırmıştı.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2021, 01:46
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