İbrahim Tatlıses Beşinci Kez Evlendi! Gülçin Karakaya Kimdir?

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses,Sessiz sedasız nikah masasına oturmuş. Ünlü şarkıcı gözlerden uzak Sevgilisi ile evlenmiş. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini kendi sunmuş olduğu İbo Show'da açıkladı. Beşinci kez nikah masasına oturduğunu açıkladı. Beşinci evliliğini yapan İbrahim Tatlıses'in mutluluğu ise yüzünden okundu.

Yıllar sonra tekrardan ekranlara İbo Show ile dönen şarkıcı İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar oldu. Konuklarıyla keyifli bir program geçiren Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses program esnasında sürpriz bir açıklama yaptı. Programda İbrahim Tatlıses bir sürprize imza atıp beşinci kez evlilik yaptığını açıkladı. Programda evlendiğini açıklayan Tatlıses'in hayranları şaşırdı.

"Mutluyum"

İbo Show'un bu hafta konuğu olan Ebru Yaşar bildiği bir detayı programda açıkladı. Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, bugüne kadar yapmış olduğu evlilikleri saydı. Beşinci evliliğini de yaptığını söyleyen Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" açıklamasını yaptı.

Aile İçinde Nikah

69 yaşındaki ünlü program sunucusu ve şarkıcı İbrahim Tatlıses bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Gülçin Karakaya evlenme teklifini çok özel bir tek taş pırlanta yüzükle yaptığı, Gülçin karakaya'dan evlenme teklifine 'Evet' cevabı gelmesinin ardından Karakaya ve Tatlıses'in, dostlarının katılım sağladığı evde nikah kıydırdığı öğrenildi.

Gülçin Karakaya kim, kaç yaşında? 26 yaşındaki Gülçin Karakaya, bir süredir birlikte olduğu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'le dünya evine girdi. Tatlıses'in, Gülçin Karakaya ile yaklaşık olarak 1,5 yıldır aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İbrahim Tatlıses, sevgilisi yeni işe olan Gülçin Karakaya'yı eski eşi Ayşegül Yıldız'la da tanıştırmıştı.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2021, 01:46