İbrahim Çelikkol’dan Demet Özdemir’e Mesaj Var! Ünlü Oyuncu Partnerine Neler Söyledi?

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir oyuncularından birbirlerine destek mesajları gelmeye devam ediyor. Yayımlandığı ilk günden beri kameralar karşısına birlikte geçen Özdemir ve Çelikkol merakla izlenilmeye devam ediyor. Dizi seti dışında da yakın oldukları bilinen ikilinin yaptıkları yardımlar takdir topluyor. Abi-kardeş ilişkisine sahip oldukları bilinen oyuncuların aralarında bulunan yaş farkı dolayısı ile Çelikkol’un, Demet Özdemir’e kıdemli oyuncu olarak sahip çıkmakta olduğu bilinmekte. Demet Özdemir daha önce verdiği bir ropörtajda oyuncu partneri ile olan ilişkisini bu şekilde isimlendirmişti.

Çelikkol, koruduğu partnerini sosyal medyadan da destekler durumda. Özdemir ile ilgili yaptığı paylaşımlarında ona olan sevgisini de zaman zaman dile getiren İbrahim Çelikkol, arkadaşını takdir ediyor. Dizide senaryo gereği gergin ortamlar yaşanırken çekimler harici eğlenceli ve keyifli anlar görülmekte. Demet Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda keyifli set ortamından görüntüleri takipçileri ile paylaşıyor.

İbrahim Çelikkol da Özdemir gibi paylaşımlar yapıyor. Son olarak partneri ile birlikte çekildiği fotoğrafını paylaşıma sunan oyuncu fotoğraf üzerine “Benim bi tanem” notunu düştü. Oyuncunun paylaşıma verdiği karşılık ise “Sen benim canım” şeklinde oldu.

Demet Özdemir son günlerde farklı bir konu ile de gündeme gelmişti. Oğuzhan Koç ile ilişkisi olduğu öğrenilen Özdemir’in haberi magazine bomba gibi düşmüştü. Oyuncunun Koç ile olan ilişkisi uzun süre gündemde kalacak gibi duruyor.

Doğallığı ve enerjisi ile dikkat çeken Demet Özdemir sette olan keyifli dakikaları paylaşmaya devam ederken sahne sırası beklediği sürede omlet yaptığı anları paylaşıma sundu. Omletini karavan içindeki küçük bir tüpün üzerinde pişirdiği görülen oyuncu ilgileri üzerine topladı. Yaptığı paylaşımı emojiler ve “canımız çekti” notları ile takipçilerine gösterdi.

Dizide partner rolleri oynayan ikili daha öncesinde Doğduğun Ev Kaderindir hakkında gerçek bir hikayeyi canlandırıyor olmalarından dolayı bu dizinin farklı olduğunu, yaşayarak oynadıklarını ifade etmişti. Demet Özdemir Çelikkol hakkında onunla çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederken güvende hissettirdiğini söylemişti. Çelikkol ise Özdemir’in çalışkan ve işine saygı duyan birisi olduğu hakkında konuşmalar yapmıştı.