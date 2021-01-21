İbo Show’un Konuğu Gözyaşlarına Sebep Oldu! 15 Yıl Küslük Ardından Barıştılar

Çok sevilen sanatçı İbrahim Tatlıses tarafından sunulan İbo Show her akşam hayranlarını televizyon karşısına kitlemeyi başarıyor. İbo Show’un yeni bölümünde ise hangi isimlerin yer alacağı oldukça merak konusu oluyor. Birçok kesim tarafından sevilerek izlenen İbo Show’un yeni bölüm konukları da açıklandı. Fakat aralarında öyle bir isim var ki herkesi şaşırttı… işte tüm ayrıntılar haberimizde…

İbo Show adlı eğlence programı ilk günden bu yana oldukça beğenildi. İbrahim Tatlıses tarafından sunulan eğlence programı her bölümünde farklı ünlüleri konuk ediyor. Her bölümü sevilerek takip edilen şovun ise yeni bölümdeki isimler belli oldu. Selçuk Balcı, Resul Dindar ve Çetin Altay İbo Show’un yeni bölümünde İbrahim Tatlıses tarafından konuk edilecek isimler oldu.

15 YILDIR KÜSTÜLER

Fakat bu isimlerinde dışında biri daha var! İbrahim Tatlıses’in yeni programına aynı zaman da tam 15 yıldır konuşmadığı Ebru Yaşar’da katılacak!

Programın konukları arasından Ebru Yaşar ile tam 15 yıldır konuşmayan İbrahim Tatlıses programda milyonları gözü önünde küslüklerini bitirmiş oldu!

HAYATIMIN EN HEYECANLI GECESİ

Ebru Yaşar ise 15 yıllık küslüğün ardından oldukça mutluydu. Ebru Yaşar, hayatımın en heyecanlı gecesini yaşıyorum dedi.

Yaşar açıklamasının devamında kendini tam 15 yıldan sonra ilk kez göreceğim diyerek duygularını bu şekilde ifade etti.

NEDEN KÜSMÜŞLERDİ?

Ebru Yaşar daha önce yaptığı farklı bir açıklamasında ise neden küstüklerini bilmediklerini aktarmıştı.

Fakat Yaşar, yıllar sonra küslüklerinin bittiklerini ve çok duygusal bir program olduğunu açıkladı.

Yaşar, herkesin bir anısı olduğunu kendilerinin de 5 sene çalışıp daha sonra 15 yıl boyunca küs kalan patron- sanatçı ilişkileri olduklarını açıkladı. Ebru Yaşar, yıllar sonra küskünlüklerinin bittiğini söyledi.

Yaşar, programa katılmasıyla birlikte anılara ve eskiye döndüklerini birbirlerini görünce ağladıklarını dile getirdi. 2021 yılı içinse küskünler bitsin dedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 14:10