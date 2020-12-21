İbo Show Yılbaşı Özel Programında yok yok! Sürpriz isimler geliyor

İbo Show'dan sürpriz konuklar. Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show, Yılbaşına özel bir gece hazırlıyor. İbo Show programında Seda Sayan ve Bülent Ersoy Yılbaşı özel programına katılacağı haber24.com'da açıklanmıştı. Şimdi İbo Show'da Yılbaşı gecesi diğer konuklar belli oldu.

Serdar Ortaç ve Şafak Sezer geliyor!

ibo Show'da ilk 5 haftada ekranlara gelen bölümde Serdar Ortaç ve Şafak Sezer konuk olmuş ve gülmekten kahkahalar atılmıştı. Şimdi yine İbo Show Yılbaşı özel programına Komedyen Şafak Sezer ve şarkıcı Serdar Ortaç bir kez daha konuk oldu.

Seda Sayan ve Bülent Ersoy geliyor!

İbrahim Tatlıses'in yakın dostları Hülya Avşar, Sibel Can ve Gülben Ergen'den sonra Seda Sayan Yılbaşı özel programıyla dönüyor. Seda neden katılmadı tartışmalarının sona ereceği bölümde, Bülent Ersoy'da ses getirecek. Diva İbrahim Tatlıses için çok özel bir show hazırlıyor.

İbo Show 31 Aralık perşembe akşamı Star TV'de!