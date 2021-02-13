İbo Show Burak Kut Kimdir, Kaç Yaşında, Eşi Kimdir?

Cumartesi akşamları ekranlara gelen İbo Show'da bu akşam yine renkli anlar yaşanacak. Yapımcılığı Poll Production ile Global Medya tarafından üstlenilen İbo Show'da konuk olacak kişilerden biri de doksanların popüler ismi Burak Kut olacak. İbo Show'a katılacak olan Burak Kut'un hayatı, yaşı, nereli olduğu, eşi, şarkıları, albümleri merak ediliyor.

Star TV ekranlarında 13 Şubat Cumartesi saat 20.00’da yayınlanacak olan İbo Show'un yeni bölümünde Burak Kut konuk olacak. Yıllardır reyting rekorları kıran İbo Show yine eğlenceli anlar yaşatacak. Bu akşam konuk olacak kişilerden birisi olan Burak Kut pop müziği sanatçılarının yanı sıra oyunculuk kariyeri ile de tanınmaktadır.

BURAK KUT KİMDİR?

27 Ağustos 1973 yılında İstanbul’da doğan Burak Kut müzik hayatına ortaokulda adım atmıştır. Gittiği Çapa Ortaokulunda okul orkestrası ile birlikte çalışmalar yapan Kut, küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmiştir. Başladığı Şehremini Lisesinde müzik dersleri olmadığı için 2. senesinde okuldan ayrılmış ve İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesine başvurmuştur. Güzel Sanatlar Lisesine birincilikle girmiştir. İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde flüt ve piyano eğitimi almıştır. Lise yıllarında okul korosunda solistlik yaparak hem kendi okulunun hem de Kabataş Erkek Lisesi adına katıldığı yarışmalarda üst üste 3 yıl 1. olmuştur.

Mezun olduktan sonra 90'ların ünlü ismi Hakan Peker'in sahip olduğu Peker Müzik ile anlaşmış ve Benimle Oynama albümünü çıkarmıştır. “Türkiye'nin bebetosu” olarak anılan Burak Kut hem müziği hem de kişiliği ile dikkatleri üzerine çekmiştir. İlk çıkardığı albümün ardından iki sene içinde 300'e yakın konser veren Kut o yıllarda verilen neredeyse bütün müzik ödüllerinin sahibi olmuştur.

Nereden Geldim Nerelere Gideceğim adlı albümüyle kendisini daha da geliştirilmiştir ve albümde söz ve beste yapmaya daha ağırlık vermiştir. Bu albümde yer alan Yaşandı Bitti parçası bütün dünyada büyük ses getirmiştir.

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra Üçüzler, Aşk Kapıyı Çalınca, Nuri, Ankara’nın Dikmen’i, Tozkoparan gibi dizilerde de rol almıştır. Bunların yanı sıra O Şimdi Asker, Olaylar Olaylar, Nasıl Yani, Poyraz Karayel Küresel Sermaye, Hababam Sınıfı Yeniden filmlerinde de oynamıştır.

2011 senesinde Dr. Cansen Yeni ile evlenen Burak Kut’un 2011 yılında Aden Bucan adında bir kızı olmuştur.