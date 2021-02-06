İbo Show Ayşe Mine Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Ayşe Mine’nin Son Hali Ve Şarkıları

Bu akşam yani 6 Şubat 2021 tarihinde sevilen televizyon programı İbo Show’un konuklarından biri olan Ayşe Mine seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Ayşe Mine kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, son hali nasıldır? İşte Ayşe Mine'nin hayat hikayesi..

6 Şubat 2021 Cumartesi günü İbo Show isimli televizyon programına katılacak olan Ayşe Mine televizyona çıkarıldığı ilk gece olan 1978’de meşhur olmuştur. Nino Varon’un Nilüfer'in keşfinden sonraki en büyük keşiflerinden biridir. Sizler için Ayşe Mine'nin hayatı ile ilgili merak edilen detayları derledik.

Ayşe Mine'nin asıl adı Ayşe Akyüz’dür. İstanbul'da 30 Ocak 1961 senesinde doğan Ayşe Mine’nin babası Celalettin Akyüz İstanbul'da yorgancılık yapmaktadır. Annesi ise Ender Hanım’dır. Baba tarafı Trabzonlu olan Ayşe Mine'nin anne tarafı ise İstanbulludur. Mecidiyeköy’deki 6 Ekim İlkokulunda eğitim hayatına başlayan Mine, ortaokul ve lise hayatını Mecidiyeköy lisesinde geçirmiştir ve buradan mezun olmuştur.

16 yaşında ilk 45’lik plağını çıkaran Ayşe Mine “Demek Ki Öyle” şarkısı ile büyük kitlelere ulaşmıştır. Pop müzik tarzında şarkılar söyleyerek kariyerine başlayan Mine 80'li yıllarda pop müzik söylemeyi bırakmıştır. Bu yıllardan sonra kendini arabesk müziğe adamıştır. Kendi tarzını “kırık arabesk” olarak tanımlayan şarkıcı Erkek Milleti adını koyduğu plağı ile de Altın Long Play Ödülünü kazanmıştır.

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğa da el atan Ayşe Mine oyunlarda da yer almıştır. Bir zamanların sevilen dizisi Mutlugiller dizisinde başrol oynayan Ayşe Mine 1986 yılında başrolünü Murat Soydan ile paylaştığı Erkek Milleti adlı sinema filmini çekti. Bu filmin yayınlanmasından 8 sene sonra Veysi Uygun tarafından kaleme alınmış ve Demirhan Ersunar tarafından yönetilen Mutlugiller adlı televizyon dizisinde başrole hayat vermiştir. Bu dizide Canan Hoşgör, Meral Zeren, İbrahim Gündoğan, Diler Saraç, Sadettin Erbil gibi isimlerde Ayşe Mine'nin birlikte çalıştığı isimler arasında yer alıyor

AYŞE MİNE KİMİNLE EVLİ KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Ayşe Mine güncel olarak 1981 yılında doğan Berk ile birliktedir. Mine'nin 2 adet oğlu vardır.