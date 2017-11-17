Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu gecelerde görüntülendi !

Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu , İstanbul geceleinde yanındaki bir erkek arkadaşı ile görüntülendi.Yaklaşık 2 saat boyunca Karaköy'de Mitte isimli bir mekanda eğlenen Zehra Çilingiroğlu , kendisini dışarıda gazetecilerin beklediğini öğrenince mekandan arkadaşı ile ayrı ayrı ayrıldılar.

Mekandan taksi ile ayrılan Zehra Çilingiroğlu arkadaşının Arnavutköy'deki sitesinin önüne giderek arkadaşını bekledi.Tam taksiden indiği sırada fotoğraflarının çekildilğini farkeden Zehra Çilingiroğlu , tekrar taksiye binerek annesinin Tarabya'daki villasına gitti.

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun bu hareketli gece için nasıl bir tepki vericekleri ise merak konusu oldu.