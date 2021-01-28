Hükümet Kadın 2 Filmi Konusu Ne, Oyuncuları Kim, Nerede Çekildi?

Bugün TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan Hükümet Kadın 2 filminin konusu, oyuncu kadrosu, çekildiği yer gibi bilgiler seyirciler tarafından merak edildi. Demet Akbağ ve Sermiyan Midyat'ın başrollerini paylaştığı Hükümet Kadın 2 filmi ile ilgili tüm merak edilenler...

HÜKÜMET KADIN 2 HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

BKM'nin yapımcılığını üstlendiği ve Demet Akbağ, Sermiyan Midyat, Ercan Kesal, Mahir İpek, Ayberk Atilla gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı Hükümet Kadın 2 filmi 2013 yılında vizyona girmişti. Hükümet Kadın filminin devam filmi olan Hükümet Kadın 2 filmi saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Hükümet Kadın serisinin ilk filminden 7 yıl öncesini konu alan Hükümet Kadın 2 filmi 1949 yılında Midyat'ta geçiyor. Dizinin hem senaristliğini hem yönetmenliğini Sermiyan Midyat yapmıştır. Midyat, bu filmi çekerken kendi babaannesinin yaşamından esinlenmiştir.

Hükümet Kadın 2 filminde serinin ilk filminde yaşanan olayların 7 yıl öncesi ele alınmaktadır. Demet Akbağ tarafından canlandırılan Xate karakteri ve kocası Aziz Veysel karakteri diğer belediye başkanı adayı Faruk ile azılı bir mücadelenin içindedir. Bundan 7 yıl sonra Güneydoğu’nun ilk kadın belediye başkanı olacak olan Xate bu filmde şimdiki belediye başkanı Aziz Veysel'in eşi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sermiyan Midyat’ın canlandırdığı Faruk karakteri koltuk sevdasıyla bilinmektedir. Bir gün, Xate eşi Aziz Veysel’i işe uğurlarken Faruk karşısına bir sürprizle çıkar ve iki karakterin savaşı başlar. Olaylar birbirini izler ve erken seçim kararı alınır. Tüm kasabalı bu karar karşısında şok olur. Faruk ve Xate film boyunca seçim vaatlerini yatıştıracaktır.

HÜKÜMET KADIN 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sermiyan Midyat'ın kendi babaannesinin yaşamından esinlendiği Hükümet Kadın 1 ve 2 filmi Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan bir köyde çekildi. Bu köydeki pek çok vatandaş bu filmde oyuncu olma şansını elde etti.

HÜKÜMET KADIN 2 OYUNCULARI