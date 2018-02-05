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Hollywood yıldızı Robert Pattinson Müslüman olduğunu açıkladı

Alacakaranlık film serisi ile dünyada adından çokca söz ettiren Robert Pattinson , Müslüman olduğunu açıkladı. Robert Pattinson, verdiği röportajda "Bir camiye girince hayatım değişti." diye açıklamalarda bulundu.

05 Şubat 2018 Pazartesi 14:04
Hollywood yıldızı Robert Pattinson Müslüman olduğunu açıkladı

Robert Pattinson Müslüman olma sürecini şu şekilde anlatmış ...

Dünya magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamalarda Robert Pattinson ; "2010'da Los Angeles'ta gezerken gördüğüm bir camiye girince hayatım değişti. Çok pozitif ve meraklıydım. İslam hakkında araştırmayı ve daha çok şeyler öğrenmek istemiştim. Oradan çıkınca hemen İngilizce bir Kur'an-ı Kerim alıp okudum. Okumaya başlar başlamaz farkettim ki... Vaov! İşte bu hakikat. Ancak iş yoğunluğum nedeniyle İslamiyet'le ilgili incelemelerim yarım kaldı.Bir sene sonra evimi değiştirirken kütüphanemde İslam dini hakkında kitaplar buldum ve hemen okudum. Müslümanlar'ın hoşgörü anlayışı, benim için tam anlamıyla bir aydınlanma oldu. Bu konuyla ilgili daha fazla konuşmam ise menajerim tarafından yasaklandı.Ben İslam'a olan ilgimi saklamak istemedim ama yöneticim biraz daha beklememi ve bunu iyice düşünmemi söylemişti. Ben de bunu yaptım ve bir pazar günü gerçekten Müslüman olmaya karar verdim. Tek istediğim arkadaşlarım ve ailemden destek almak." ifadelerini kullandı.

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