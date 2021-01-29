Hollywood'un Sevilen Yıldızı Hayatını Kaybetti

Hollywood'un ünlü yıldızı hayatını kaybetti. Siyahi insanlar ve oyuncular için vermiş olduğu çetin mücadele ile akıllara kazınan Amerikalı oyuncu ve aynı zamanda manken Cicely Tyson hayatını kaybetti. Başarılı oyuncu ve manken olan Tyson'un ölüm haberini duyuran ise menajeri oldu. 96 yaşında hayata veda eden Cicely Tyson ölümüne ilişkin detaylı bir bilgi verilmedi. Hollywood yıldızının hayranları ise büyük bir yas içinde.

Amerika'da olan siyahi oyuncular için büyük emekler sarf eden aynı zamanda siyahilere karşı olan önyargıları kırmak için savaşan Amerikalı oyuncu, birçok kişinin idolüydü. Sayısı 100'den fazla film dizi ve müzikalde rol alan Cicely Tyson'un ölüm haberi tarafından duyuruldu.

Menajer Larry tarafından paylaşılan ölüm haberinde, ünlü Hollywood yıldızının ölümüne ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılamadı.

Amerika Birleşik Devletlerin’de Siyahi olan vatandaşların suçlu olarak gösterilmesi ve etik dışı gösteren yapımlarında yer almayı reddeden Ünlü yıldız, 70 yıllık kariyer hayatı boyunca Afrikalı Amerika'da kadınlara karşı çok sayıda stereotipi yıkmış, ve her zaman ayrımcılığa karşı dik bir duruş sergilemiştir.

Canlandırmış olduğu karakter ve rollerle hafızalara kazınan ünlü yıldız rol almış olduğu 1972 yapımı Sounder filminde olağanüstü performansı ile en iyi kadın oyuncu dalında Oscar'a aday olarak gösterilmiştir. Aynı zamanda The Trip To Bountiful rolü ile tam 88 yaşında Tony ödülünü kazanan en yaşlı oyuncu olmuştur. Tyson’un başarıları bununla sınırlı kalmamış aynı zamanda 2018 yılında Onursal Oscar ödülünü almaya hak kazanmıştır. Gerek siyahi gerek eşitlik hakları savunucularının hayran olduğu, 70 yıllık kariyer hayatı boyunca siyahilere önyargı duvarlarının yıkılmasında öncülük eden ünlü Hollywood yıldızı Cicely Tyson hayatını kaybetti, yıldızın şu anlık ölüm nedenine ilişkin basına herhangi bir bilgi veya açıklama gelmedi.