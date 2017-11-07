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Hollywood Film Ödülleri'ne damga vuran o an !

Dün gece Los Angeles’taki The Beverly Hilton’da düzenlenen Hollywood Film Ödülleri'ne Kate Winslet'in oyuncu Allison Janney'i dudağından öptüğü anlar organizasyona damga vurdu ..Sahnede yapılan bu hareket aldığı ödülden daha çok konuşuldu...

07 Kasım 2017 Salı 11:57
Hollywood Film Ödülleri'ne damga vuran o an !

Dün gece Hollywood Film Ödüller sahiplerini buldu. Los Angeles’taki The Beverly Hilton’da düzenlenen muhteşem organizasyonda  Hollywood Film Ödülleri sahiplerine verildi.Dün gece törene damga vuran anlardan biri ise ödüllerin önüne geçti.Kate Winslet'in oyuncu Allison Janney'i dudağından öptüğü anlar dün geceye damgasını vurdu.

Oscar, Grammy ve Altın Küre gibi çok önemli ödüllerin sahibi olan Kate Winslet geceye damgasını vurdu.Winslet, 27 Aralık’ta vizyona girecek Wonder Wheel filmindeki performansından dolayıHollywood Aktrist Ödülü’nün sahibi oldu.Sahneye ödül alması için de ABD’li oyuncu Allison Janney davet edildi.

allison Janney’i sahnede tebrik eden Kate Winslet, kimsenin beklemediği bir anda arkadaşının dudaklarına yapışarak salonda şok etkisi yarattı.Daha sonra Kate Winslet, bunu sadece Allison Janney’i tebrik etmek için yaptığını açıkladı.

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