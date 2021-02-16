Hokkabaz Filmi Konusu Nedir, Oyuncuları Kim, Nerede Çekildi, Hangi Kanalda?

Başrollerini Cem Yılmaz ve Mazhar Alanson’un paylaştığı 2006 yapımı olan komedi filmi Hokkabaz bu akşam Star TV'de televizyon seyircisi ile buluşuyor. Saat 20.00’da yayınlanacak olan filmin oyuncu kadrosu, nerede çekildiği, konusunun ne olduğu merak ediliyor.

En çok izlenen komedi filmleri arasında yer alan Hokkabaz filmi bu akşam televizyon ekranlarına gelecek. Yönetmenliğini Cem Yılmaz ve Ali Taner Baltacı’nın yaptığı Hokkabaz filminin senaristliğini de filmin başrol oyuncularından ve yönetmenlerinden biri olan Cem Yılmaz üstlendi. Peki Hokkabaz filminin konusu nedir, oyuncuları kim, nerede çekildi, ne zaman çekildi?

HOKKABAZ FİLMİ HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Bu akşam televizyon izleyicisi ile buluşacak olan Hokkabaz filmi saat 20.00’da Star TV ekranlarına gelecek.

Cem Yılmaz’ın canlandırdığı İskender karakteri bir sihirbazdır. Küçük yaşlardan beri sihirli şeylere ilgi duymuştur. Tuna Orhan tarafından canlandırılan İskender karakterinin çocukluk arkadaşı olan Maradona'nın dışında kalan herkes İskender'in sihirbaz değil bir hokkabaz olduğunu düşünür. Maradona ile birlikte İstanbul'a kaçmak zorunda kalan İskender Mazhar Alanson’un canlandırdığı İskender’in Kıbrıs gazisi emekli bir subay olan babası Sait karakterini de turne programına dahil eder. Sait karakteri oğlu İskender’i hiçbir zaman takdir etmez ve oğlunun yaptığı işten gurur duymaz. Ancak baba ve oğul bu turne esnasında biraz da olsa yakınlaşacaktır. Filmde bu üçlünün turne esnasında yaşadığı garip olaylar ele alınmaktadır.

HOKKABAZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul şehrinde Şişli Sirkeci ve Salacak gibi semtlerde çekilen Hokkabaz filmi bazı sahneler için Çanakkale’de Gelibolu, Eceabat, Alçıtepe, Seddülbahir, Kilitbahir, Küçük Anafartalar, Şehitler Abidesi gibi bölgelere de gidilmiştir.

HOKKABAZ FİLMİ OYUNCULARI