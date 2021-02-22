Hırsız Polis Dizisi Konusu, Oyuncuları ve Bölümleri

TMC Film yapımcılığında televizyon ekranlarına gelip oldukça beğeni toplayan Hırsız Polis isimli dizi Türkan Derya yönetmenliğinde çekilmiştir. Gaye Boralıoğlu, Gülden Çakır, Emine Algan ve Şerif Erol tarafından birlikte kaleme alınan başarılı dizi, 2005 ile 2007 yılları arasında Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşmuş ve oldukça ilgi toplamıştır. 2 sene boyunca televizyon ekranlarında kalan Hırsız Polis dizisi dram polisiye türünde bir Türk dizisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dizinin başrollerinde Timuçin Esen, Ozan Güven ve Uğur Yücel gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu projede Özlem Düvencioğlu, Murat Daltaban ve Erol Günaydın’da dizinin oyuncu kadrosuna yer almaktadır. Oyuncu kadrosu gibi hikayesi de oldukça güçlü olan dizinin oyuncuları performansları ile beğeni toplamıştır. Toplamda 50 bölüm ile seyirci kitlesi ile buluşan Hırsız Polis dizisi iki sezon boyunca ekranlarda kalmıştır. Kanal D ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşan proje 26 ekim 2005 tarihinde ilk bölümünü seyircileri ile paylaşırken 15 Mart 2007 tarihinde ise final kararı alarak ekranlara veda etmiştir.

80 dakikalık süre ile ekranlara gelen Hırsız Polis dizisi genel olarak İstanbul'da çekimlerini gerçekleştirmiştir. Orient Expressions tarafından yapılan müzikleri de seyirciler tarafından beğeni toplamıştır. Dizi, konusu itibarı ile hırsızlık yapmak zorunda bırakılan bir genç kız olan Mavi'nin hikayesini anlatırken idealleri olan ancak onlara uygulamaya geçiremeyen genç bir polis olan Çınar'ın aşk hikayesini televizyon ekranlarına getirip seyirciyle tanıştırmıştır. Aynı zamanda dizinin C Blok Yayınları'ndan çıkıp okuyucularla buluşmuş olan Hırsız Polis Aşkın Kanunu Olmaz isimli bir kitabı da vardır. İstanbul'un pek çok semtinde dizi çekimlerini gerçekleştiren proje, Çınar komiserin çalıştığı karakol sahnelerini ise Sarıyer Emniyet Amirliği’nde gerçekleşmiştir. Yayınlanan dönemde dizinin jenerik müziği ekranlara damga vurmuş ve uzun süre hafızalardan çıkmayacak şekilde dinlenilmiştir. Neşe Şen tarafından sözleri yazılan “İmkansız” şarkısı dizinin ekranlara geldiği dönemde müzik listelerinin ilk sıralarında aylararca yerini korumuştur.